مصر والسعودية تدرسان إنشاء شركة ملاحة مشتركة   

العالم - مصر

ويتضمن الاتفاق، الذي وُقع، مساء أمس الأحد، قيام شركة بحرية بنقل جميع احتياجات المملكة عبر القناة باستخدام جميع أنواع السفن التابعة للشركة، وذلك وفقاً لصحيفة "الوطن" المصرية.

كما يتضمن الاتفاق كذلك دراسة إنشاء شركة ملاحة مصرية سعودية مشتركة ممثلة في هيئة قناة السويس والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، يكون مقرها الرئيسي في مصر للعمل على نقل كافة احتياجات مصر بمختلف أنواعها، وكذلك المواد الخام والمنتجات الواردة والمصدرة الخاصة بمشروع التنمية بمنطقة قناة السويس.

بالإضافة إلى دراسة إنشاء شركة أخرى مشتركة، تعمل في مجال تقديم الخدمات البحرية المتكاملة للسفن العابرة لقناة السويس، وذلك في منطقة تحدد بمعرفة هيئة قناة السويس، وبعد الحصول على التصديقات والموافقات اللازمة لمثل هذه المشروعات.

وجاء هذا الاتفاق بعد أيام من زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لمصر، وتوقيع عدد من الاتفاقيات السياسية والاقتصادية بين البلدين.

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