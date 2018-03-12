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برسبوليس الايراني يلتقي مضيفه الوصل الإماراتي

برسبوليس الايراني يلتقي مضيفه الوصل الإماراتي
الإثنين ١٢ مارس ٢٠١٨ - ٠٢:٤٢ بتوقيت غرينتش

يلتقي فريق برسبوليس الايراني مع مضيفه الوصل الإماراتي يوم الثلاثاء على ستاد الوصل في دبي، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا 2018.

العالم - ايران

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الثلاثاء أيضاً السد القطري مع ضيفه ناساف الأوزبكي على ستاد جاسم بن حمد في الدوحة.

ويتصدر السد ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من ثلاث مباريات، بفارق الأهداف في المواجهات المباشرة أمام برسبوليس وناساف، في حين لا زال رصيد الوصل خالياً من النقاط.

وتقام الجولة الرابعة من منافسات المجموعة يوم 2 نيسان/أبريل، حيث يتقابل السد مع الوصل في الدوحة، وناساف مع برسبوليس في قرشي.

وكانت الجولة الأولى شهدت فوز السد على الوصل 2-1 في دبي وبرسبوليس على ناساف 3-0 في طهران، في حين شهدت الجولة الثانية فوز السد على برسيبوليس 3-1 في الدوحة وناساف على الوصل 1-0 في قرشي، وشهدت الجولة الثالثة فوز ناساف على السد 1-0 في قرشي وبرسيبوليس على الوصل 2-0 في طهران.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ16 الذي تقام مبارياته خلال شهر أيار/مايو المقبل.

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