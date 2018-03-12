المشاكل التجارية مع روسيا سيتم حلها خلال شهرين

العالم - ايران

واشار عسكراولادي اليوم الاثنين الى انجازات الدورة الـ 14 لاجتماع التعاون المشترك بين ايران وروسيا والتي عقدت بمشاركة وزير الاقتصاد والمالية الايراني مسعود كرباسيان في موسكو قبل إسبوع موضحا أن المشاكل الاساسية الموجودة امام عملية التجارة بين ايران وروسيا طرحت خلال هذه الزيارة وتم دراسة سبل تسوية هذه التحديات.

وأضاف أن قيمة التبادل التجاري بين ايران وروسيا تبلغ 2.2 مليار دولار سنويا ومن المقرر أن يرتفع هذا الحجم الى الضعفين خلال الاشهر الستة القادمة علي اساس التفاهمات الحاصلة بين الجانبين.

وصرح أن احد المصارف الروسية يعمل مع ايران حاليا ومن المقرر بان يرتفع عدد المصارف الروسية المتعاملة الى اربعة، كما سيتعاون مصرفا الزراعة والصادرات الروسيان مع ايران في المستقبل.

وتابع عسكر اولادي أن الجانب الروسي وعد بان يتم اصدار التاشيرات للسياح الايرانيين في فترة ثلاثة ايام كما وعد بان يتم اصدار التاشيرات لرجال الاعمال في غضون 10 ايام حيث تكون صلاحيتها لعام كامل، الامر الذي يسهم في تسهيل العلاقات التجارية بين البلدين.

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