سامح شكري يؤكد على دعم مصر لاستقرار جنوب السودان

العالم - مصر

قال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية، إن وزير الخارجية استمع خلال لقاءه مع وزير دفاع جنوب السودان كول مايونج جوك، إلى تقييم للأوضاع الأمنية فى جنوب السودان، فضلا عن الجهود الجارية للتسوية السياسية خاصة من خلال مبادرة الحوار الوطنى، وتقييم وزير الدفاع للجهود المبذولة فى هذا الصدد.

وأشار أبو زيد، إلى أن وزير الخارجية سامح شكرى أكد على دعم مصر لاستقرار جنوب السودان وسلامة شعبه الشقيق، ومن ثم دعم كل جهد يستهدف تحقيق الوفاق الوطنى والمصالحة وتفعيل أداء مؤسسات الدولة لتمكينها من أداء مهامها لمصلحة شعب جنوب السودان.

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