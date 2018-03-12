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رئيس مجلس الشورى الاسلامي:

ايران تتحلى بالفراسة في مواجهة القضايا الدولية

ايران تتحلى بالفراسة في مواجهة القضايا الدولية
الإثنين ١٢ مارس ٢٠١٨ - ٠٤:٠٥ بتوقيت غرينتش

قال رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وعلى راسها سماحة قائد الثورة تقوم باتخاذ قرارات لائقة ودقيقة بشان القضايا الدولية؛ مضيفا ان هذه المهمة تشكل ردا على المزاعم الواهية لبعض وسائل الاعلام المحلية والاجنبية في هذا الخصوص.

العالم - ايران

جاءت تصريحات لاريجاني هذه اليوم الاثنين، من مدينة قوجان بمحافظة خراسان الرضوية (شمال شرق)؛ مؤكدا ان ايران تتحلى بالفراسة وسرعة المبادرة في مواجهة القضايا، ورغم الفوضي التي تعصف بالمنطقة 'فهي قادرة على قيادة سفينتها جيدا'.
وتطرق رئيس البرلمان الايراني الى الاجواء المثارة والتحركات الشيطانية في المنطقة، مؤكدا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تمكنت من اتخاذ خطوات كبيرة خلال السنوات الاخيرة لتعزيز العلاقات وتسوية القضايا الاقليمية.
واردف قائلا ان ايران لجأت الى قرارات سليمة وتعاطت بدقة مع قضية الطاقة؛ لكن الفوضي تعمّ بالمنطقة فيما تواجهة المعضلات البلدان المجاورة.
وفيما لفت الى اقرار الاعداء بالاجراءات الحكيمة المتبعة من جانب الجمهورية الاسلامية الايرانية، قال لاريجاني، 'لكن هؤلاء رغم هذه الحقيقة يزيدون في عدائهم مع بلادنا الامر الذي يستدعي مزيدا من الدقة والمراقبة'.
وفي جانب اخر من تصريحاته اليوم، اكد لاريجاني ضرورة الاعمار وتعزيز البنى التحتية في ايران وذلك نظرا للظروف السياسية التي تمر بها الجمهورية الاسلامية الايرانية ومنطقة الشرق الاوسط؛ مبينا ان الظروف باتت متاحة و وبعض التحديات ازيلت اليوم بما يؤكد امكانية تحقيق التطور الاقتصادي داخل البلاد.
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