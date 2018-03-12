شويغو يكشف سبب زيارة بوتين إلى سوريا..تفاصيل مثيرة!

العالم - سوريا

قال شويغو "ذهب بوتين إلى سوريا في ديسمبر 2017 للإعلان عن انسحاب المجموعة الرئيسية من القوات الروسية. وأضاف "لقد فعلها بنفسه، رغم الخطر، لم يستطع فعل خلاف ذلك".

وقال شويغو خلال المقابلة "لم يستطع رئيسنا عدم الطيران. ولا يمكننا طرح مثل هذه الأسئلة حول خطورة الموقف… الخطر متواجد في كل مكان، كما ذهب بوتين إلى أماكن أخرى خطيرة. لقد حذرناه ونصحناه بعدم الذهاب، ولكن هو من اتخذ القرار وطار إلى سوريا".

وأشار الصحفي في المقابلة إلى أن قادة دول التحالف الدولي لا يذهبون إلى مناطق النزاع في سوريا، وفي الوقت ذاته "يشعرون براحة تامة".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد زار قاعدة حميميم الروسية، في مدينة اللاذقية السورية، في زيارة خاطفة هي الأولى من نوعها إلى سوريا، استقبله هناك الرئيس السوري بشار الأسد، ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، وقائد القوات الروسية في سوريا الفريق أول سيرغي سوروفكين.

المصدر : سبوتنيك

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