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قائد ايراني: حققنا الاكتفاء الذاتي في صيانة طائرات "ميغ 29"

قائد ايراني: حققنا الاكتفاء الذاتي في صيانة طائرات
الإثنين ١٢ مارس ٢٠١٨ - ٠٤:٤٨ بتوقيت غرينتش

قال قائد قاعدة طهران الجوية العميد "محمد تسويةجي"، ان القوات الجوية الايرانية حققت الاكتفاء الذاتي في صيانة طائرات ميغ 29.

العالم - ايران

وأشار قائد قاعدة طهران الجوية العميد "محمد تسويةجي"، في حوار مع وكالة تسنيم الدولية للانباء الى المساعي التي تمت في القوات الجوية من اجل تحقيق الاكتفاء الذاتي، قائلا، في مرحلة من المراحل كانت تواجهنا العديد من المشاكل في توفير قطع مقاتلات ميغ 29، فكنا مجبرين على القيام بصيانة هذه الطائرات بأنفسنا، واستغرق الامر مدة كبيرة لكننا قمنا بصيانتها بانفسنا.

وأضاف، منذ عامين تقريباً عندما زار قائد القوات الجوية الروسية ايران، جال على وحدة صيانة مقاتلات ميغ29 وابدى استغرابه للاجراءت التي قمنا بها، كما ان قائد القوات الجوية العمانية قال عندما زار هذه الوحدة :كيف تمكنتم من صيانة ميغ29؟.

وتابع، في مجال صناعة أجهزة المحاكاة قمنا بإجراءت جيدة، حيث قام المختصون لدينا بصناعة جهاز محاكاة لطائرة ميغ29، ففي هذا الجهاز، قبل ان يبدأ الطيار رحلته الرئيسية يدرب على جميع اوضاع الطيران وبعد حصوله على درجة جيدة يمكنه القيام برحلة في الجو.

ونوه في جانب آخر من هذا الحوار الى ان السعودية والامارات اليوم تملكان انواعا من المقاتلات الحربية يفوق عددها عدد طياريها، قائلا، في فترة من الفترات عندما كنت أقوم بطلعات جوية في الخليج الفارسي كنت أسمع الاتصالات التي كان يقوم بها طيارو تلك المقاتلات بحيث كان غالبية طياريهم من بريطانيا وفرنسا.

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