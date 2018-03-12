العين الإماراتي يهرب من الهزيمة أمام الاستقلال الايراني

العالم -ايران

وتمكن اللاعب مامه تيام من تسديد ركلة جزاء لفريق استقلال في الدقيقة 40 من الشوط الأول ما جعل استقلال ينهي الشوط الاول متقدما على ضيفه الاماراتي.

وفي الدقيقة 78 تمكن نادي العين الإماراتي من تسجيل هدف التعادل ما جعله يتقاسم النقاط ويهرب من هزيمة تصعب عليه الاستمرار في بطولة آسيا واحتمال فشله في الصعود للمرحلة المقبلة من البطولة.

وتضم تشكيلة استقلال لمباراة اليوم الأسماء التالية: سيد حسين حسيني، بجمان منتظري، روزبة جشمي، اميد نور أفكن، وريا غفوري، اميد ابراهيمي، فرشيد باقري، داريوش شجاعيان، فرشيد اسماعيلي، سرور جباروف، ومامه تيام.

ويتصدر استقلال ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط بعد اربع مباريات.

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