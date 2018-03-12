انطلاق معرض صناعة البناء في عمان بمشاركة شركات ايرانية

العالم - ايران

وتشارك في هذا المعرض الذي يستمر ثلاثة أيام، 14 شركة من أبرز الشركات الإيرانية الناشطة في مجال تشييد البناء وبناء المدن والإسمنت ومنتجات الحديد والصلب والبلاط والسيراميك والعوازل والأحجار وأنواع الصمامات والأصباغ وغيرها.

وتم إفتتاح هذا المعرض بحضور وزير التجارة والصناعة العماني 'علي بن مسعود السنيدي' والسفير الإيراني لدى عمان حجة الإسلام 'محمد رضا نوري شاهرودي'.

وستتعرف الشركات الإيرانية خلال هذا المعرض على الفرص التجارية المتاحة في سلطنة عمان عن كثب كما ستستعرض كفاءاتها وطاقاتها الإنتاجية الكامنة الى الزبائن العمانيين.

وبالتزامن مع هذا الحدث، غادر وفد تجاري يضم 18 ناشطا إيرانيا في المجال الإقتصادي تترأسه منظمة تنمية التجارة الإيرانية الى عمان بهدف زيارة هذا المعرض.

ويتضمن برنامج الوفد الإيراني، لقاء رئيس غرفة التجارة العماني ورئيس منظمة الإستثمار بمنطقتي 'صهار' و'دقم' الحرتين وزيارة مصرف 'دقم'.

يذكر، انه من المقرر أن تقام ثلاثة معارض لمواد البناء من قبل شركات القطاع الإيراني الخاص في مسقط خلال مطلع العام الإيراني الجديد (يبدأ من 21 آذار/مارس الجاري).

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