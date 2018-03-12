البث المباشر
مراسل العالم : انفجار عبوة صوتية جانب مدرسة حاتم الطائي في الحي الغربي بالقامشلي والأضرار مادية
فوكس نيوز: لجنة المخابرات في مجلس النواب الأميركي لم تجد أدلة على تواطؤ بين حملة ترامب وتدخل روسيا في انتخابات 2016
مراسل العالم : خروج عدد من العائلات من الغوطة الشرقية خلال الساعات القادمة عبر معبر مخيم الوافدين
رويترز نقلا عن الخارجية الأمريكية: واشنطن تدعو لعقد اجتماع عاجل في الأردن لمراجعة الوضع في جنوب غرب سوريا
الدفاع الروسية: خروج 76 شخصا بينهم 49 طفلا من الغوطة الشرقية لدمشق عبر الممرات الإنسانية
مراسل العالم : المجموعات الإرهابية تعتدي بقذيفة هاون على معبر الوافدين، والجيش يرد على مصادر إطلاق القذائف في بلدة الريحان
مصدر في قيادة شرطة دمشق: استشهاد طفلة وشاب وإصابة طفلتين بقذيفة أطلقها الارهابيون على محيط فرن الزاهرة
رويترز: متحدث باسم الحكومة التركية يقول إنه سيتم تطهير عفرين السورية من المسلحين قريبا
الخارجية الروسية: تصريحات ماي عن الضابط سكريبال هي حملات دعائية سياسية مبنية على الاستفزاز
مراسل العالم : مسلحو "أحرار الشام" يطلقون النار على المدنيين المجتمعين والراغبين بالخروج من حرستا بغوطة دمشق الشرقية

انطلاق معرض صناعة البناء في عمان بمشاركة شركات ايرانية

انطلاق معرض صناعة البناء في عمان بمشاركة شركات ايرانية
الإثنين ١٢ مارس ٢٠١٨ - ٠٧:٢٤ بتوقيت غرينتش

انطلقت فعاليات المعرض الدولي لصناعة البناء والتشييد في نسخته الخامسة عشرة في العاصمة العمانية مسقط اليوم الإثنين بمساهمة شركات مختصة بهذا المجال من 18 بلدا بما فيها 14 شركة إيرانية.

العالم - ايران

وتشارك في هذا المعرض الذي يستمر ثلاثة أيام، 14 شركة من أبرز الشركات الإيرانية الناشطة في مجال تشييد البناء وبناء المدن والإسمنت ومنتجات الحديد والصلب والبلاط والسيراميك والعوازل والأحجار وأنواع الصمامات والأصباغ وغيرها.
وتم إفتتاح هذا المعرض بحضور وزير التجارة والصناعة العماني 'علي بن مسعود السنيدي' والسفير الإيراني لدى عمان حجة الإسلام 'محمد رضا نوري شاهرودي'.
وستتعرف الشركات الإيرانية خلال هذا المعرض على الفرص التجارية المتاحة في سلطنة عمان عن كثب كما ستستعرض كفاءاتها وطاقاتها الإنتاجية الكامنة الى الزبائن العمانيين.
وبالتزامن مع هذا الحدث، غادر وفد تجاري يضم 18 ناشطا إيرانيا في المجال الإقتصادي تترأسه منظمة تنمية التجارة الإيرانية الى عمان بهدف زيارة هذا المعرض.
ويتضمن برنامج الوفد الإيراني، لقاء رئيس غرفة التجارة العماني ورئيس منظمة الإستثمار بمنطقتي 'صهار' و'دقم' الحرتين وزيارة مصرف 'دقم'.
يذكر، انه من المقرر أن تقام ثلاثة معارض لمواد البناء من قبل شركات القطاع الإيراني الخاص في مسقط خلال مطلع العام الإيراني الجديد (يبدأ من 21 آذار/مارس الجاري).

213

تصنيف :

روابط ذات صلة

افتتاح معرض الكتاب في مسقط بمشاركة إيران

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

مخابرات الكونغرس:لا أدلة على تواطؤ حملة ترامب وروسيا

توقيع اتفاق تعاون في مجال الاستثمارات البتروكيمياوية بين ايران وشركة تركية

بعيدا عن الاضواء؛خروج مسلحين من حي القدم الى ادلب

بالصور؛ظريف ورئيس برلمان باكستان وبحث التعاون الامني

ظريف يبحث تعزيز التعاون الأمني مع وزير داخلية باكستان

أميركا تدعو لاجتماع عاجل بالأردن لمراجعة وضع سوريا

بالفيديو.. كسر زحف للمرتزقة قبالة جبل قيس في جيزان

نشرة بانوراما: "تعذيب وتصفيات في السعودية" و"تحديات ضرب بؤر داعش بالعراق"

اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي الجمعة

نيكي هايلي تهدد:لا زلنا مستعدين للتحرك في سوريا إذا

صحيفة نمساوية تكشف هوية منفذ الهجوم على مقر إقامة سفير ايران بفيينا

انطلاق معرض صناعة البناء في عمان بمشاركة شركات ايرانية

خبيرة أممية: أحداث ميانمار "تحمل سمات الإبادة الجماعية"

مفاجأة أخرى من"مجتهد"؛هذا ما فعله بن سلمان بـ"هادي"

الدوري المصري الأهلي يتوج بلقب الدوري المصري للمرة 40 في تاريخه

معلومات مفيدة جدا..بهذه الطريقة بامكانك سد طريق تجسس "فيسبوك" عليك!

وزير الداخلية الايراني: ضبط 785 طنا من المخدرات من قبل ايران في عام 2017

شاهد ماذا حدث لهذا الطيار بعد تحطم مروحيته وقفزه في المياه!

حرب كلامية و تبادل تصريحات نارية بين بريطانيا و روسيا..ماذا حدث؟!

كرة القدم تيتي يكشف عن قائمة السامبا لمواجهة روسيا والمانيا

الأکثر مشاهدة