صحيفة نمساوية تكشف هوية منفذ الهجوم على مقر إقامة سفير ايران بفيينا

العالم -ايران

وذكرت صحيفة "كوريير" النمساوية، ان منفذ الهجوم هو نمساوي من أصول مصرية وعمره 26 عاما ويدعى "محمد اي".

ونقلت الصحيفة النمساوية عن مصادر بالشرطة أنه لا يمكن في الوقت الحاضر تأييد أو نفي وجود دوافع ارهابية في هذا الحادث.. وقالت الشرطة انها قامت بتفتيش محل اقامة الشخص منفذ الهجوم ولكنها لم تعثر حتى الآن عن أي مؤشر حول دوافع الهجوم.

وافادت الشرطة انها ضبطت حاسوب شخصي وعددا من الاقراص المدمجة وهاتف نقال من محل سكن "محمد اي"، مضيفة ان التحقيقات قد تستغرق عدة ايام بهذا الشأن.

وحاول شخص في الساعة 23:30 مساء الأحد يحمل السلاح الابيض، اقتحام مقر إقامة سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية، واشتبك مع الحارس، حيث قتل المهاجم برصاصة فيما أصيب الحارس.

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