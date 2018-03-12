بالصور؛ظريف ورئيس برلمان باكستان وبحث التعاون الامني

العالم - ايران

وفي هذا اللقاء نقل ظريف تحيات رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني علي لاريجاني الحارة الى رئيس المجلس الوطني الباكستاني، مؤكدا على تنمية العلاقات الثنائية لاسيما على الصعيد البرلماني.

من جانبه، اشار رئيس المجلس الوطني الباكستاني الى العلاقات المتميزة والوثيقة بين البلدين وقال ان اجتماع رؤساء برلمانات الدول الست في المنطقة (ايران وروسيا وافغانستان والصين وتركيا وباكستان) كان ناجحا وسيعقد الاجتماع المقبل في طهران.

واكد اياض صادق ان ايران ليست بلدا جارا فحسب بل هي ايضا بلد شقيق وصديق لباكستان.

وبحث الجانبان خلال اللقاء حول التعاون المصرفي والامني والقضايا الاقليمية ولاسيما الملفين السوري واليمني وكذلك التعاون متعدد الاطراف.

وكان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف قد وصل الي اسلام اباد مساء الاحد على راس وفد سياسي واقتصادي كبير في زيارة تستغرق 3 ايام يبحث خلالها مع كبار المسؤولين الباكستانيين حول سبل تطوير التعاون الثنائي وتبادل وجهات النظر حول اهم القضايا الاقليمية والدولية.

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