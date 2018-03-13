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أكبر مطار في موسكو يعلن موعد انطلاق أول طائرة لمصر

أكبر مطار في موسكو يعلن موعد انطلاق أول طائرة لمصر
الثلاثاء ١٣ مارس ٢٠١٨ - ٠١:٠٩ بتوقيت غرينتش

تم تحديد موعد انطلاق أول أول رحلة طيران لمصر للطيران بين موسكو والقاهرة في الثاني والعشرين من مارس الجاري، من قبل مطار دوموديدوفو الروسي "أكبر المطارات في العاصمة الروسية موسكو".

العالم - مصر

ومن المقرر ان تنطلق الرحلات ابتداء من يوم 22 مارس لثلاث مرات في الأسبوع: أيام الثلاثاء والخميس والأحد، على متن الطائرة MS 730، والعودة على متن الطائرة - MS 729، فيما أعلنت وكالة الأنباء الروسية "نوفوستي"، أن أول طائرة وفقا لجدول المطار ستنطلق يوم 18 مارس.

وكان مصدر في شركة "مصر للطيران" ذكر في وقت سابق أن الشركة حصلت على التصاريح اللازمة للعمل في مطارات العاصمة موسكو وفي الأيام القادمة ستحصل على التصريح النهائي من السلطات الروسية لبدأ رحلات الطيران.

ونقلت جريدة "الدستور" عن مصدر في الشركة المصرية، أنه سيتم الإعلان عن استئناف الرحلات الجوية بين القاهرة وموسكو بنهاية شهر مارس الجاري.

يذكر أن روسيا أوقفت الرحلات الجوية مع مصر في نوفمبر 2015 بعد حادثة تحطم طائرة ركاب روسية تابعة لشركة طيران كوغاليمافيا في سيناء بعمل إرهابي ومقتل 217 سائحا روسيا و7 من أفراد الطاقم كانوا على متنها.

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