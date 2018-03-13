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"اليهود" ينتقدون بوتين بعد تصريحاته حول تدخلهم في الانتخابات الأمريكية

الثلاثاء ١٣ مارس ٢٠١٨ - ٠٤:٥٢ بتوقيت غرينتش

واجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انتقادات بعد إشارته لاحتمال تدخل أقليات في روسيا مثل اليهود في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.

العالم -أميركيتان 

وكان بوتين قد أدلى بهذه التصريحات خلال لقائه بميغين كيلي مذيعة قناة إن بي سي.

وكان المشرعون الأمريكيون والجماعات اليهودية من بين منتقدي بوتين. ودعا بعضهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمطالبة بوتين بإيضاح لتصريحاته.

فلدى سؤاله عن التدخل الروسي في انتخابات عام 2016 بعد الاتهام الذي وجهه المحقق الخاص روبرت مولر لـ13 روسيا الشهر الماضي بالتدخل في الانتخابات الأمريكية، قال بوتين: "هؤلاء لا يمثلون الحكومة ولا يمثلون مصلحة الدولة الروسية وقد لا يكونون روسا أصلا، ولكن أوكرانيين أو تتارا أو يهودا يحملون الجنسية الروسية."

وأضاف قائلا: "ربما لديهم جنسية مزدوجة أو إقامة دائمة، وربما دفع لهم الجانب الأمريكي للقيام بهذا العمل. كيف لك معرفة ذلك. لا أعرف."

ودعت اللجنة اليهودية الأمريكية بوتين لتوضيح تصريحاته في أقرب فرصة.

المصدر: وكالات

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