البث المباشر
منسق الأمم المتحدة المقيم في سوريا: نتوقع إجلاء مدنيين منهم حالات صحية خاصة من الغوطة الشرقية اليوم
وزير الدفاع الأميركي يصل إلى كابول في زيارة غير معلنة مسبقا
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل 9 فلسطينيين في انحاء متفرقة من الضفة الغربية
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي خلال المواجهات المندلعة بالحارة الشرقية في بلدة قباطية
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تعتقل الشيخ "ضرار حمادنة" من بلدة عصيرة الشمالية شمال مدينة نابلس
مراسل العالم : انفجار عبوة صوتية جانب مدرسة حاتم الطائي في الحي الغربي بالقامشلي والأضرار مادية
فوكس نيوز: لجنة المخابرات في مجلس النواب الأميركي لم تجد أدلة على تواطؤ بين حملة ترامب وتدخل روسيا في انتخابات 2016
مراسل العالم : خروج عدد من العائلات من الغوطة الشرقية خلال الساعات القادمة عبر معبر مخيم الوافدين
رويترز نقلا عن الخارجية الأمريكية: واشنطن تدعو لعقد اجتماع عاجل في الأردن لمراجعة الوضع في جنوب غرب سوريا
الدفاع الروسية: خروج 76 شخصا بينهم 49 طفلا من الغوطة الشرقية لدمشق عبر الممرات الإنسانية

جوبا تدعو القاهرة لدعم مفاوضات السلام مع المعارضة المسلحة

جوبا تدعو القاهرة لدعم مفاوضات السلام مع المعارضة المسلحة
الثلاثاء ١٣ مارس ٢٠١٨ - ٠٦:١٩ بتوقيت غرينتش

دعا وزير رئاسة مجلس الوزراء بحكومة جنوب السودان، مارتن إيليا لومورو، القاهرة إلى دعم بلاده في مفاوضات السلام بين حكومة جوبا والمعارضة المسلحة.

العالم-أفريقيا

دعا وزير رئاسة مجلس الوزراء بحكومة جنوب السودان، مارتن إيليا لومورو، القاهرة إلى دعم بلاده في مفاوضات السلام بين حكومة جوبا والمعارضة المسلحة.

جاء ذلك خلال لقائه، يوم الإثنين، بوزير خارجية مصر، سامح شكري، الذي يزور عاصمة جنوب السودان جوبا، ضمن جولة إفريقية تشمل كينيا (غير محددة المدة)، وفق بيان للخارجية المصرية.

وأعرب لومورو عن تطلع بلاده لدعم مصر في إنجاح مفاوضات السلام مع المعارضة المسلحة، لتسوية جميع الخلافات وتحقيق السلام الشامل والتنمية والاستقرار في جوبا، حتى حلول موعد إجراء الانتخابات (لم تتحدد موعدها).

كما أكد رفض بلاده مطالب المعارضة بشأن "تغيير كافة مؤسسات الدولة خلال المرحلة الانتقالية، باعتبار أن ذلك يهدد استقرار الدولة، ويعوق الحكومة عن القيام بمهامها".

وأضاف أن "رؤية حكومة جنوب السودان للحل ستكون من خلال زيادة عدد أعضاء الحكومة ونواب البرلمان لكي يشملا ممثلين عن المعارضة".

وبدوره، أكد وزير خارجية مصر دعم بلاده لدولة جنوب السودان من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، مشيرا إلى مواصلة جهود القاهرة لإنجاح مبادرة الحوار الوطني في جوبا.

وتناول اللقاء، حسب البيان ذاته، "تطورات مبادرة الحوار الوطني والعملية التفاوضية بين كافة الأطراف في جنوب السودان، بالإضافة إلى نتائج مسار المفاوضات الحالية تحت رعاية (الإيغاد) والتحديات التي تواجهها".

وتحت رعاية الهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا "إيغاد" (تأسست عام 1996 في إفريقيا) وقعت حكومة جوبا اتفاق سلام مع المعارضة المسلحة، في أغسطس/آب 2015، تم بموجبه تشكيل حكومة انتقالية بمشاركة جميع الأطراف المتحاربة تستمر لفترة 3 أعوام، تُنظم بعدها انتخابات عامة في البلاد.

ووفق بيان ثان للخارجية المصرية، بحث شكري مع وزير الدفاع في جنوب السودان، كول مايونج جوك، تطورات جهود تحقيق الأمن والاستقرار في جوبا.

واستعرض مايونج جوك، خلال اللقاء، الأوضاع الأمنية في بلاده والجهود الرامية للتسوية السياسية من خلال مبادرة الحوار الوطني في جوبا.

وأكد الوزير المصري دعم بلاده لجهود تحقيق الوفاق الوطني والمصالحة وتفعيل أداء مؤسسات الدولة لتمكينها من أداء مهامها لمصلحة شعب جنوب السودان، حسب البيان.

وفي وقت سابق اليوم، التقى شكري رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت، لبحث عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، في صدارتها "طلب جوبا الانضمام للجامعة العربية، ومفاوضات سد النهضة".

ومنذ 2013، تعاني دولة جنوب السودان، التي انفصلت عن السودان عبر استفتاء شعبي عام 2011، من حرب أهلية بين القوات الحكومية وقوات المعارضة اتخذت بُعدا قبليا.

وخلفت الحرب نحو عشرة آلاف قتيل ومئات الآلاف من المشردين، ولم تفلح في إنهائها اتفاقية سلام وقعتها أطراف النزاع، عام 2015، وتسعى قوى إقليمية، منذ نهاية العام الماضي، إلى إحيائها. 

روابط ذات صلة

لماذا استدعت جوبا سفيرها لدى واشنطن؟؟

حكومة جنوب السودان توافق على نشر قوة عسكرية اقليمية بتفويض من الامم المتحدة في العاصمة جوبا

الخرطوم تهدد بإغلاق الحدود مع جوبا بحال لم تفي الأخيرة بالتزاماتها وتطرد المجموعات المسلحة

ا ف ب : جوبا تعلن موافقتها على انتشار قوات اضافية للامم المتحدة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

بالصور ، زهور الربيع في بغداد

إستقالة رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس

بغداد تتحمل نقل جثامين العائلة العراقية المنكوبة في السويد

هيئة علماء السودان تعقب على مسألة المساواة في الميراث

البوليساريو تخشى نزاعا وشيكا مع المغرب

جوبا تدعو القاهرة لدعم مفاوضات السلام مع المعارضة المسلحة

المجلس الأعلى الليبي يقدم مقترحات سياسية ويناقش أزمة الجنوب

البرلمان الإيراني يستجوب ثلاثة من وزراء حكومة الرئيس روحاني

توقيع 11 اتفاقية بين المغرب وقطر

استعدادات لتدشين خط طيران مباشر بين القاهرة وشنغهاي

ترامب يمدد حالة الطوارئ بشأن إيران

دمشق تقبض على شبكة تزوير تسرق رواتب الموظفين

شاهد.. السلحفاه "المحظوظة" تشعل مواقع التواصل !!

بأربع لغات.. حملة "سحب الموت" لوقف بيع قنابل الغاز البرازيلية للبحرين + فيديو

الجيش السوري يخرج عوائل يحتجزهم المسلحون من محور مديرة

ترامب يجتمع بـ"ابن سلمان" في البيت الأبيض

المحسنون الايرانيون يشيدون مدرسة للاجئين الروهينغا

كشف جثة مراهق سوري في البيت.. ما الذي يجري خلف كواليسه السرية؟

اطلاق هواوي Honor 7C بشاشة كبيرة و خاصية الفتح عن طريق الوجه

لولوة الخاطر: علّقوا على تعييني "قطر نفد رجالها ولذلك يعينون النساء"!

الأکثر مشاهدة