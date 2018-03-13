جوبا تدعو القاهرة لدعم مفاوضات السلام مع المعارضة المسلحة

العالم-أفريقيا

دعا وزير رئاسة مجلس الوزراء بحكومة جنوب السودان، مارتن إيليا لومورو، القاهرة إلى دعم بلاده في مفاوضات السلام بين حكومة جوبا والمعارضة المسلحة.

جاء ذلك خلال لقائه، يوم الإثنين، بوزير خارجية مصر، سامح شكري، الذي يزور عاصمة جنوب السودان جوبا، ضمن جولة إفريقية تشمل كينيا (غير محددة المدة)، وفق بيان للخارجية المصرية.

وأعرب لومورو عن تطلع بلاده لدعم مصر في إنجاح مفاوضات السلام مع المعارضة المسلحة، لتسوية جميع الخلافات وتحقيق السلام الشامل والتنمية والاستقرار في جوبا، حتى حلول موعد إجراء الانتخابات (لم تتحدد موعدها).

كما أكد رفض بلاده مطالب المعارضة بشأن "تغيير كافة مؤسسات الدولة خلال المرحلة الانتقالية، باعتبار أن ذلك يهدد استقرار الدولة، ويعوق الحكومة عن القيام بمهامها".

وأضاف أن "رؤية حكومة جنوب السودان للحل ستكون من خلال زيادة عدد أعضاء الحكومة ونواب البرلمان لكي يشملا ممثلين عن المعارضة".

وبدوره، أكد وزير خارجية مصر دعم بلاده لدولة جنوب السودان من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، مشيرا إلى مواصلة جهود القاهرة لإنجاح مبادرة الحوار الوطني في جوبا.

وتناول اللقاء، حسب البيان ذاته، "تطورات مبادرة الحوار الوطني والعملية التفاوضية بين كافة الأطراف في جنوب السودان، بالإضافة إلى نتائج مسار المفاوضات الحالية تحت رعاية (الإيغاد) والتحديات التي تواجهها".

وتحت رعاية الهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا "إيغاد" (تأسست عام 1996 في إفريقيا) وقعت حكومة جوبا اتفاق سلام مع المعارضة المسلحة، في أغسطس/آب 2015، تم بموجبه تشكيل حكومة انتقالية بمشاركة جميع الأطراف المتحاربة تستمر لفترة 3 أعوام، تُنظم بعدها انتخابات عامة في البلاد.

ووفق بيان ثان للخارجية المصرية، بحث شكري مع وزير الدفاع في جنوب السودان، كول مايونج جوك، تطورات جهود تحقيق الأمن والاستقرار في جوبا.

واستعرض مايونج جوك، خلال اللقاء، الأوضاع الأمنية في بلاده والجهود الرامية للتسوية السياسية من خلال مبادرة الحوار الوطني في جوبا.

وأكد الوزير المصري دعم بلاده لجهود تحقيق الوفاق الوطني والمصالحة وتفعيل أداء مؤسسات الدولة لتمكينها من أداء مهامها لمصلحة شعب جنوب السودان، حسب البيان.

وفي وقت سابق اليوم، التقى شكري رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت، لبحث عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، في صدارتها "طلب جوبا الانضمام للجامعة العربية، ومفاوضات سد النهضة".

ومنذ 2013، تعاني دولة جنوب السودان، التي انفصلت عن السودان عبر استفتاء شعبي عام 2011، من حرب أهلية بين القوات الحكومية وقوات المعارضة اتخذت بُعدا قبليا.

وخلفت الحرب نحو عشرة آلاف قتيل ومئات الآلاف من المشردين، ولم تفلح في إنهائها اتفاقية سلام وقعتها أطراف النزاع، عام 2015، وتسعى قوى إقليمية، منذ نهاية العام الماضي، إلى إحيائها.