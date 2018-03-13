البث المباشر
منسق الأمم المتحدة المقيم في سوريا: نتوقع إجلاء مدنيين منهم حالات صحية خاصة من الغوطة الشرقية اليوم
وزير الدفاع الأميركي يصل إلى كابول في زيارة غير معلنة مسبقا
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل 9 فلسطينيين في انحاء متفرقة من الضفة الغربية
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي خلال المواجهات المندلعة بالحارة الشرقية في بلدة قباطية
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تعتقل الشيخ "ضرار حمادنة" من بلدة عصيرة الشمالية شمال مدينة نابلس
مراسل العالم : انفجار عبوة صوتية جانب مدرسة حاتم الطائي في الحي الغربي بالقامشلي والأضرار مادية
فوكس نيوز: لجنة المخابرات في مجلس النواب الأميركي لم تجد أدلة على تواطؤ بين حملة ترامب وتدخل روسيا في انتخابات 2016
مراسل العالم : خروج عدد من العائلات من الغوطة الشرقية خلال الساعات القادمة عبر معبر مخيم الوافدين
رويترز نقلا عن الخارجية الأمريكية: واشنطن تدعو لعقد اجتماع عاجل في الأردن لمراجعة الوضع في جنوب غرب سوريا
الدفاع الروسية: خروج 76 شخصا بينهم 49 طفلا من الغوطة الشرقية لدمشق عبر الممرات الإنسانية

البرلمان الإيراني يستجوب ثلاثة من وزراء حكومة الرئيس روحاني

البرلمان الإيراني يستجوب ثلاثة من وزراء حكومة الرئيس روحاني
الثلاثاء ١٣ مارس ٢٠١٨ - ٠٦:٠٤ بتوقيت غرينتش

بدأت اليوم الثلاثاء في مجلس الشورى الإسلامي جلسة استجواب وزيرين في وزراء حكومة الرئيس حسن روحاني ومن المقرر أن يتم مساءلة الوزير الثالث غدا الأربعاء.

العالمإيران

ومن المحاور الرئيسية لاستجواب وزير العمل والرفاه الاجتماعي الإيراني علي ربيعي يمكن الاشارة إلى اداء الوزارة مع ملف غرق ناقلة نفط سانتشي وعدم الاهتمام بحقوق ومطالبات العمال.

كما اعتبر عدم القدرة في حل الأزمات في نظام النقل والشحن في البلاد من محاور استجواب وزير الطرق والمواصلات والاسكان عباس آخوندي.

والمحور الرئيسي لاستجواب وزير الجهاد الزراعي محمود حجتي عدم القدرة في إدارة أسواق المنتجات الزراعية.

وتعتبر جلسة استجواب اليوم ثاني استجواب لوزراء الحكومة الثانية للرئيس روحاني.

وسبق للوزير عباس آخوندي ان نجا من الاستجواب مرة في البرلمان التاسع ومرة أخرى في البرلمان العاشر واستطاع الحصول على ثقة النواب من جديد.

وعلى أعتاب جلسة استجواب الوزراء في البرلمان الإيراني كتب حسام الدين آشنا مستشار الرئيس روحاني في صفحته على موقع التدوين الصغير تويتر: إن الاستجواب من حق النواب وتقديم التوضيح والافادة من مهام الوزراء.

216

تصنيف :

روابط ذات صلة

البرلمان الإيراني يدين حظر الكونغرس الامريكي ضد النجباء العراقية

البرلمان الإيراني يبدأ الاسبوع المقبل مناقشة موازنة العام الإيراني القادم

البرلمان الإيراني يعارض بالإجماع رفع أسعار البنزين خلال العام القادم

أميرعبدللهيان: البرلمان الإيراني لا يدّخر جهدا في دعم آهالي الفوعة وكفريا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

بالصور ، زهور الربيع في بغداد

إستقالة رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس

بغداد تتحمل نقل جثامين العائلة العراقية المنكوبة في السويد

هيئة علماء السودان تعقب على مسألة المساواة في الميراث

البوليساريو تخشى نزاعا وشيكا مع المغرب

جوبا تدعو القاهرة لدعم مفاوضات السلام مع المعارضة المسلحة

المجلس الأعلى الليبي يقدم مقترحات سياسية ويناقش أزمة الجنوب

البرلمان الإيراني يستجوب ثلاثة من وزراء حكومة الرئيس روحاني

توقيع 11 اتفاقية بين المغرب وقطر

استعدادات لتدشين خط طيران مباشر بين القاهرة وشنغهاي

ترامب يمدد حالة الطوارئ بشأن إيران

دمشق تقبض على شبكة تزوير تسرق رواتب الموظفين

شاهد.. السلحفاه "المحظوظة" تشعل مواقع التواصل !!

بأربع لغات.. حملة "سحب الموت" لوقف بيع قنابل الغاز البرازيلية للبحرين + فيديو

الجيش السوري يخرج عوائل يحتجزهم المسلحون من محور مديرة

ترامب يجتمع بـ"ابن سلمان" في البيت الأبيض

المحسنون الايرانيون يشيدون مدرسة للاجئين الروهينغا

كشف جثة مراهق سوري في البيت.. ما الذي يجري خلف كواليسه السرية؟

اطلاق هواوي Honor 7C بشاشة كبيرة و خاصية الفتح عن طريق الوجه

لولوة الخاطر: علّقوا على تعييني "قطر نفد رجالها ولذلك يعينون النساء"!

الأکثر مشاهدة