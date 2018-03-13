البرلمان الإيراني يستجوب ثلاثة من وزراء حكومة الرئيس روحاني

العالم – إيران

ومن المحاور الرئيسية لاستجواب وزير العمل والرفاه الاجتماعي الإيراني علي ربيعي يمكن الاشارة إلى اداء الوزارة مع ملف غرق ناقلة نفط سانتشي وعدم الاهتمام بحقوق ومطالبات العمال.

كما اعتبر عدم القدرة في حل الأزمات في نظام النقل والشحن في البلاد من محاور استجواب وزير الطرق والمواصلات والاسكان عباس آخوندي.

والمحور الرئيسي لاستجواب وزير الجهاد الزراعي محمود حجتي عدم القدرة في إدارة أسواق المنتجات الزراعية.

وتعتبر جلسة استجواب اليوم ثاني استجواب لوزراء الحكومة الثانية للرئيس روحاني.

وسبق للوزير عباس آخوندي ان نجا من الاستجواب مرة في البرلمان التاسع ومرة أخرى في البرلمان العاشر واستطاع الحصول على ثقة النواب من جديد.

وعلى أعتاب جلسة استجواب الوزراء في البرلمان الإيراني كتب حسام الدين آشنا مستشار الرئيس روحاني في صفحته على موقع التدوين الصغير تويتر: إن الاستجواب من حق النواب وتقديم التوضيح والافادة من مهام الوزراء.

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