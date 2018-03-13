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السفير الإيراني في العراق يستقبل حشدا من الكرد الفیلیین

السفير الإيراني في العراق يستقبل حشدا من الكرد الفیلیین
الثلاثاء ١٣ مارس ٢٠١٨ - ٠٧:٢٨ بتوقيت غرينتش

اكد السفیر الایراني فی بغداد ایرج مسجدي بان للجمهوریة الاسلامیة الایرانیة علاقات طیبة مع جمیع القومیات والطوائف في العراق ومن ضمنهم الكرد والكرد الفیلیین.

العالم - إيران

وخلال استقباله في مبنى السفارة الایرانیة ببغداد حشدا من الكرد الفیلیین أمس الاثنین، أكد السفیر مسجدي بأن علاقات إیران مع جمیع القومیات والطوائف المختلفة في العراق ومن ضمنهم الكرد والكرد الفیلیین هي علاقات طیبة وودیة للغایة.

واشار السفیر الایراني في العراق الى الظلم والجور الذي لقیه الكرد الفیلیون في عهد النظام العراقي السابق وقال: ان الكرد الفیلیین هم من الطوائف العراقیة الاصیلة، وقد تعرضوا لظلم مضاعف من قبل نظام صدام الديكتاتوري من حیث انهم كرد من ناحیة وانهم من الشیعة من ناحیة أخرى.

من جانبه اشاد رئیس التحالف العراقي للكرد الفیلیین اسدالله فیلي في حدیثه خلال اللقاء بالمواقف الایجابیة للجمهوریة الاسلامیة الایرانیة تجاه العراق، مؤكدا بأن الشعب العراقي لا ینسى ابدا مواقف ایران خاصة في الحرب ضد تنظیم داعش الارهابي.

واكد اسدالله فیلي تصریح السفیر مسجدي بان الكرد الفیلیین تعرضوا لظلم مضاعف في عهد النظام العراقی السابق، لافتا الى ان نظام صدام هجّر الكثیر من اسر الكرد الفیلیة من العراق الى ایران باتهام ان اصولهم ایرانیة وحجز شبابها ومن ثم قتلهم في سجونه.

واشار اعضاء التحالف العراقي للكرد الفیلیین خلال اللقاء الى ان الكرد الفیلیین یقطنون المناطق القريبة من الحدود العراقیة الإيرانية، ودعوا الى فتح معبر مندلي وكذلك استئناف عمل معبر خسروي في محافظة دیالي.

یذكر ان الكرد الفیلیین یسكنون غالبا في محافظتی واسط ودیالي شرق العراق فضلا عن بغداد، وكان نظام صدام قد هجّر في نهایة السبعینات وبدایة الثمانینات من القرن الماضی نحو 70 الف اسرة من الكرد الفیلیة الى ایران واحتجز الكثیر من شبابها بذریعة انهم قد یحملون السلاح ویحاربون ضده خلال الحرب العدوانیة التي فرضها على الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة (1980-1988) ومن ثم اعدمهم في سجونه.

وینشط الكرد الفیلیون في اطار عدة تنظیمات سیاسیة او ضمن الاحزاب السیاسیة العراقیة الكبرى، ومنها التحالف العراقي للكرد الفیلیین.

المصدر: وكالات

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