تظاهرات في أثينا تنديدًا بالاحتلال ورفضًا لإعلان ترمب

العالم - أوروبا

وجاءت التظاهرات بدعوة من اتحاد الشبيبة الشيوعية اليوناني، واتحاد المرأة اليوناني.

وحمل المتظاهرون في مسيرة اتحاد الشبيبة الشيوعية، والذين توجهوا صوب السفارة الكيان الصهيوني واعتصموا أمامها، شعارات تندد بقرارات الرئيس الأميركي بشأن القدس، وأعلامًا فلسطينية، ولافتات مؤيدة لحق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة وعاصمتها القدس.

وفي وقت لاحق وصلت مظاهرة اتحاد المرأة اليوناني إلى سفارة دولة فلسطين لإعلان التضامن مع حرية الأسرى والتأييد لكفاح شعبنا العادل من أجل حريته واستقلاله.

المركز الفلسطيني للإعلام