العالم - إيران

وحيا ظريف سبعين عاما من العلاقات الودية بين ايران وباكستان، وقال في كلمة له أمام الايرانيين المقيمين في اسلام اباد مساء أمس، إن الجمهورية الاسلامية الايرانية كانت الدولة الاولى التي اعترفت باستقلال باكستان وان البلدين وقفا جنبا الى جنب في الاوقات العصيبة.

كما ثمن دور سفير ايران لدى اسلام اباد لما بذله من الجهود لتوثيق التعاون الثنائي بين البلدين، واضاف ان العلاقات بين ايران وباكستان شهدت نموا ملحوظا خلال العامين السابقين لاسيما في المجال الاقتصادي، الى جانب العلاقات السياسية والعسكرية والامنية الوثيقة بينهما، حيث أن هناك تبادل للزيارات بين كبار المسؤولين العسكريين بين البلدين.

وتابع قائلا انه و: في ظل الظروف السائدة في المنطقة والعالم، فان انتهاج سياسة خارجية قائمة على تعزيز العلاقات مع دول الجوار، يسهم في الحركة نحو تحقيق المزيد من الاستقرار والهدوء.

وفي جانب اخر من تصريحاته اشار ظريف إلى توجيهات قائد الثورة الاسلامية فيما يتعلق بالعلاقات مع باكستان، واضاف ان: سماحة القائد يؤكد ان هذه العلاقات أبعد من كونها علاقة مع بلد صديق او جار وفي الواقع نحن نشعر بالتقارب مع الشعب الباكستاني .

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