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مجلس خبراء القيادة يعقد اجتماعاً في طهران + فيديو خاص

الثلاثاء ١٣ مارس ٢٠١٨ - ٠٨:٢٨ بتوقيت غرينتش

انطلقت اعمال الاجتماع الرابع للدورة الخامسة لأعضاء مجلس خبراء القيادة، صباح الیوم الثلاثاء.

العالم - ايران

ويشارك في الاجتماع 85 عضواً لمجلس خبراء القيادة ويترأس الاجتماع أية الله أحمد جنتي.

ومن المقرر القاء 16 كلمة تمهيدية تطول كل منها علی نحو 15 دقيقة يستعرض فيها مشاكل البلاد والدوائر الانتخابية.

وبعد هذه الكلمات سيتم تشكيل لجنة لتنظيم المحاور الختامية والتي تعرض للتصويت لمصادقة الاعضاء علیها.

ويستمر هذا الاجتماع يومين، حيث سيتم اجراء انتخابات لاختيار الهيئة الرئاسية واللجان وسيتم ايضاً دراسة زيادة اللجان الی ثمانية بضم لجنة ثقافية الی سائر اللجان.

كما ستتم مناقشة مشروع تعديل قانون انتخابات مجلس خبراء القيادة.

وسيلقي القائد العام للحرس الثوري اللواء محمد علي جعفري كلمة في المجلس حول موقع الجمهورية الاسلامية الايراني في المنطقة.

ويتم اختيار اعضاء مجلس خبراء القيادة بواسطة الشعب من خلال التصويت مرة كل ثمانية سنوات.

و من أهم مهام مجلس خبراء القيادة، اختيار قائد الثورة الاسلامية والاشراف علی حسن إجراء واجباته القيادية.

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