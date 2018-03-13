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ظريف يلتقي قائد الجيش الباكستاني في إسلام آباد

ظريف يلتقي قائد الجيش الباكستاني في إسلام آباد
الثلاثاء ١٣ مارس ٢٠١٨ - ٠٩:٢١ بتوقيت غرينتش

التقي وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف يوم الثلاثاء، اليوم الثالث من زيارته لاسلام آباد، قائد الجيش الباكستاني الجنرال "قمر جاويد باجوا" بمقر قيادة الجيش الباكستاني.

العالم - إيران

وبحث ظريف والجنرال جاويد باجوا، حول العديد من المواضيع المهمة بمافيها تعزيز التعاون الحدودي ومكافحة الارهاب والتعاون لتسوية القضايا ومشاكل المنطقة والعالم الاسلامي.

وشدد الطرفان على ضرورة تطوير التعاون الشامل بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية باكستان الاسلامية خاصة في المجالات الدفاعية ومكافحة الارهاب ودعم الأمن علي الحدود.

وفي اليوم الأخير من زيارته لباكستان سيتوجه ظريف الى كراتشي لحضور المنتدي الاقتصادي الايراني - الباكستاني وزيارة قبر القائد الاعظم محمد علي جناح مؤسس دولة باكستان .

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