مصرع 4 إرهابيين بمنطقة سراوان جنوب شرق ايران

العالم - إيران

وافادت العلاقات العامة لمقر "قدس" التابع للقوة البرية لحرس الثورة الاسلامية في تقرير لها ان نحو 40 عنصرا من قوات تنظيم ما يسمى بـ"جيش العدل" شاركوا في الهجوم على مخفر الميل 190 في منطقة سراوان.

واضافت، ان الارهابيين استخدموا في هذه العمليات وللمرة الاولى هجوما مركبا بالتزامن معا، اذ انهم وضمن الهجوم اقدموا على استخدام فخاخ ملغمة وانتحاريين وسيارات مفخخة.

ووقع الهجوم عند الساعة 16:20 بالتوقيت المحلي (12:50 بتوقيت غرينتش) قرب نهر "نهنك" على المخفر الحدودي في الميل 190 من قبل تنظيم ارهابي يسمي نفسه "جيش العدل" انطلاقا من اراضي الدولة الجارة وشارك فيه نحو 40 ارهابيا.

وفي هذا الهجوم لقي 4 من الارهابيين مصرعهم فيما جرح عدد اخر منهم وبالتالي تواروا عن الانظار في اراضي الدولة الجارة (باكستان).

وهذه هي المرة الاولى التي يستخدم الارهابيون فيها هجوما مركبا اي استخدام الكمين وفخاخ ملغمة وانتحاريين وسيارات مفخخة بالتزامن معا.

واوردت العلاقات العامة لمقر "قدس" التابع للحرس الثوري بانه في ظل يقظة قوات المقر فقد تم احباط الهجوم وتفجير السيارة المفخخة التي وجهها الارهابيون لتنفجر بعد اصطدامها بالمخفر الا انه تم تفجيرها قبل وصولها الى المخفر.

واضاف، ان العنصر الانتحاري تم استهدافه وقتله قبل الوصول الى المخفر، وتم احباط الهجوم باقل قدر من الخسائر، حيث جرح اثنان فقط من قوات الحرس الثوري اصابات طفيفة وتمت معالجتهما ميدانيا وهما الان باتم الصحة.

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