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فضيحة دبلوماسية خلال زيارة ملك بلجيكيا إلى كندا

فضيحة دبلوماسية خلال زيارة ملك بلجيكيا إلى كندا
الثلاثاء ١٣ مارس ٢٠١٨ - ١٠:١٨ بتوقيت غرينتش

ارتكب منظمو حفل رسمي في أوتاوا قبل زيارة العاهل البلجيكي الملك فيليب وزوجته الملكة ماتيلد إلى كندا هفوة برفعهم علم ألمانيا بدلا من علم بلجيكا.

العالم - أوروبا

ووقع المنظمون في الخطأ حين علقوا علما ألمانيا صغيرا، بواسطة شريط أصفر، إلى جانب علم كندي، على شجرة قيقب، زرعتها قبل أكثر من 40 عاما، ملكة بلجيكا فابيولا.

وقالت المتحدثة باسم الحاكمة العامة لكندا، ماري إيف ليتورنو، إنه: "أثناء تحضيراتنا للحفل (...) تم لفت نظرنا إلى أنه حصل خلط في الأمور في علم صغير رفع على الشجرة التي زرعتها جلالة الملكة فابيولا في 1977".

وأضافت: "لقد صححنا الخطأ في الحال"، قبل وصول الملك فيليب والملكة ماتيلد.

وترمز شجرة القيقب إلى كندا، التي يحمل علمها ورقة هذه الشجرة، في حين أن العلمين الألماني والبلجيكي يتشابهان بألوانهما الثلاثة: الأصفر والأحمر والأسود، ولكن مع اختلاف بسيط، إذ أن علم ألمانيا يتكون من 3 خطوط أفقية (أسود ثم أحمر ثم أصفر)، بينما علم بلجيكا يتكون من 3 خطوط عمودية (أسود ثم أصفر ثم أحمر).

وازدانت العاصمة الفدرالية الكندية بأعلام بلجيكا ترحيبا بالملك فيليب والملكة ماتيلد، اللذان بدآ الاثنين زيارة رسمية إلى كندا، تستمر أسبوعا، ويرافقهما خلالها وفد يضم وزراء ورجال أعمال وفنانين.

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