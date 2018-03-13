البث المباشر
مراسل العالم: طيران العدوان السعودي يشن غارتين على معهد الشرطة بمدينة ذمار وثلاث غارات على تبة العرة شمال مطار صنعاء الدولي
مراسل العالم: خرج اليوم ١٤٦ مدني من الغوطة الشرقية بينهم ٢٤رجل و ٤٤ امراة والبقيه اطفال ضمن ٣ دفعات وتم تامينهم الى مركز البطيحة للايواء وقدمت لهم الرعاية الصحية والطبية
مراسل العالم: خروج دفعة ثالثة من أهالي الغوطة عبر الممر الآمن في مخيم الوافدين
مراسل العالم: خروج دفعة ثانية من عائلات الغوطة الشرقية عبر الممر الآمن في مخيم الوافدين
مراسل العالم: مقتل 3 أشخاص وإصابة نحو 30 آخرين كحصيلة أولية للتفجير الإنتحاري الذي استهدف مطبخ لقوات مايسمى بالحزام الأمني الموالية للامارات بمدينة عدن
مراسلة العالم: وصول حوالي ٤٥ مدني من غوطة دمشق الشرقية الى نقاط الجيش الاولى وتم نقلهم الى مركز البطيحة للايواء قبل قليل حيث تقدم لهم الرعاية الصحية اللازمة
مراسل العالم: خروج دفعة من المدنيين بينهم جرحى عبر معبر الوافدين في الغوطة الشرقية
رويترز: مطارات منطقة كردستان العراق ستفتح أمام الرحلات الدولية خلال أسبوع من إتمام المتطلبات الاتحادية
لافروف: عواقب الضربة الأميركية المحتملة على القوات السورية ستكون وخيمة جدا
لافروف: من المهم منع انتهاك وقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية

فرنسا و بريطانيا تتحالفان ضد ما وصفاه بـ "سلوك روسيا العدواني"

فرنسا و بريطانيا تتحالفان ضد ما وصفاه بـ
الثلاثاء ١٣ مارس ٢٠١٨ - ١٠:٥٤ بتوقيت غرينتش

اتفقت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على الاستمرار في الرد على ما أسمياه: "السلوك العدواني لروسيا".

العالم - أوروبا

وأعلن ممثل مكتب رئيسة الوزراء البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اتفقا على مواصلة العمل معا للرد على ما وصفاه بـ "السلوك العدواني لروسيا".

وجاء في بيان ممثل مكتب ماي: أن "رئيسة الوزراء البريطانية تحدثت مع الرئيس الفرنسي ماكرون، وحدثته عن آخر التطورات على خلفية الوضع حول الحادث الذي وقع في سالزبوري في 4 مارس، وتحدثت عن الخلاصة التي توصلت إليها الحكومة، وعن أنه من المحتمل جدا أن تكون روسيا هي المسؤولة عن عملية تسميم سيرغي و يوليا سكريبال".

وأضاف البيان "ناقش ماكرون وماي على نحو واسع وتفصيلي سلوك روسيا العدواني، واتفقا على أنه سيكون من المهم، الرد عليه سوية مع الحلفاء".

وزعمت ماي بعد ظهر الاثنين، أن روسيا متورطة في عملية تسميم العقيد الروسي المنشق، سيرغي سكريبال، الذي كان يعمل لصالح المخابرات البريطانية بغاز الأعصاب. وقالت إن تورط الدولة الروسية "محتمل جدا". وأعطت روسيا مهلة حتى مساء الثلاثاء لتقديم توضيحات مفصلة، تحت طائلة اتخاذ "تدابير أكثر جدية" ضد روسيا.

هذا ويعقد مجلس الأمن الوطني البريطاني يوم غد الأربعاء اجتماعا لمناقشة "قضية سكريبال" ثم تبلغ ماي بعد ذلك البرلمان بالتدابير التي تزمع اتخاذها بحق روسيا.

ووصفت وزارة الخارجية الروسية بيان ماي حول سكريبال بـ "عرض سيرك في البرلمان البريطاني"، مشيرة إلى بدء حملة سياسية هستيرية تقوم على الاستفزاز. وفي الوقت نفسه، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن لندن لم تقدم أي دليل أو طلب رسمي فيما يتعلق بهذه القضية.

وفي وقت سابق نصح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين البريطانيين بالتعامل مع خبايا وخفايا تسميم سكريبال على أراضيهم، قبل مناقشة الحادث مع روسيا.

في السياق ذاته، امتنعت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارا ساندرس، أمس، عن اتهام السلطات الروسية بتسميم ضابط الاستخبارات الروسية السابق، سيرغي سكريبال، بعد اتهام لندن موسكو بذلك.

المصدر: نوفوستي

تصنيف :

روابط ذات صلة

بريطانيا تناقش قضية تسميم "الجاسوس الروسي" مع الناتو

تهديدات بالانسحاب من كأس العالم بسبب «الجاسوس الروسي»

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

مسؤول ليبي: هذا ما تفعله الإمارات بأموال القذافي ببنوكها

وزير الدفاع الايراني يستقبل السفيرة الهولندية لدى طهران

شابة أميركية تسبب حالة فزع وزعر بين المصلين بسبب عينيها !!

روسيا: واشنطن تخطط لتوجيه ضربة صاروخية ضد دمشق

فيديو: اشتباكات بين الشرطة والصهاينة المتشددين قرب تل أبيب

فرنسا و بريطانيا تتحالفان ضد ما وصفاه بـ "سلوك روسيا العدواني"

ظريف يلتقي مستشار الامن القومي الباكستاني

هل أدلكم على فك شيفرة حزب الله؟!

السودان في الطريق نحو بناء محطة نووية بمساعدة روسيا

فيديو لمسؤول سعودي يثير سخرية رواد مواقع التواصل !

فضيحة دبلوماسية خلال زيارة ملك بلجيكيا إلى كندا

تركيا تعلن محاصرة عفرين والأكراد ينفون

صور خاصة.. الكشف عن معمل لصك عملة داعش المعدنية

وزير الحرب ليبرمان يهدد بالانسحاب من حكومة الاحتلال

الضعف العربي شجع ترامب على اعلان قرار نقل السفارة إلى القدس

إعادة افتتاح مطاري أربيل والسليمانية أمام الرحلات الدولية

إعادة انتخاب آية الله جنتي رئيسا لمجلس خبراء القيادة الإيراني

السعودية تشق أطول طريق مستقيم بالعالم!!

وزير العمل الايراني يحرز ثقة البرلمان مجددا

لجنة أممية تدعو السعودية لحظر التمييز ضد المرأة

الأکثر مشاهدة