ظريف يلتقي مستشار الامن القومي الباكستاني

العالم - إيران

وفي سياق زيارته التي تمتد لثلاثة أيام الى باكستان، التقى وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف التقى اليوم الثلاثاء بمستشار رئيس الوزراء الباكستاني لشؤون الامن القومي الباكستاني "ناصر خان جنجوعه".

وأشار جنجوعة في هذا اللقاء الى العلاقات التي وصفها بـ"الجيّدة" بين البلدين، قائلا: "ما يميّز العلاقات بين إيران وباكستان أن البلدين كانا الى جانب بعضهما البعض واستطاعا إدارة القضايا بشكل جيّد".

من جهته شدد وزير الخارجية الإيراني خلال اللقاء هذا، على استعداد إيران لتعزيز علاقاتها وتعاونها مع باكستان في كافة المجالات.

وقد ناقش الطرفان الايراني والباكستاني تعزيز التّعاون الامن وحماية الحدود بشكل أكبر، وكذلك ناقشا عدد من القضايا كاجتماع اللجان الأمنية والقنصلية المشتركة، واستغلال إمكانات موانئ غوادر وجابهار لصالح تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وكذلك ناقشا سبل زيادة التّعاون المصرفي وافتتاح خط الغاز الذي يجمع البلدين، كما تطرّقا الى عدد من المواضيع الإقليمية، ومكافحة الإرهاب وخصوصا مكافحة تنظيم داعش الإرهابي.

المصدر: وكالة إرنا

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