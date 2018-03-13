البث المباشر
مراسل العالم: طيران العدوان السعودي يشن غارتين على معهد الشرطة بمدينة ذمار وثلاث غارات على تبة العرة شمال مطار صنعاء الدولي
مراسل العالم: خرج اليوم ١٤٦ مدني من الغوطة الشرقية بينهم ٢٤رجل و ٤٤ امراة والبقيه اطفال ضمن ٣ دفعات وتم تامينهم الى مركز البطيحة للايواء وقدمت لهم الرعاية الصحية والطبية
مراسل العالم: خروج دفعة ثالثة من أهالي الغوطة عبر الممر الآمن في مخيم الوافدين
مراسل العالم: خروج دفعة ثانية من عائلات الغوطة الشرقية عبر الممر الآمن في مخيم الوافدين
مراسل العالم: مقتل 3 أشخاص وإصابة نحو 30 آخرين كحصيلة أولية للتفجير الإنتحاري الذي استهدف مطبخ لقوات مايسمى بالحزام الأمني الموالية للامارات بمدينة عدن
مراسلة العالم: وصول حوالي ٤٥ مدني من غوطة دمشق الشرقية الى نقاط الجيش الاولى وتم نقلهم الى مركز البطيحة للايواء قبل قليل حيث تقدم لهم الرعاية الصحية اللازمة
مراسل العالم: خروج دفعة من المدنيين بينهم جرحى عبر معبر الوافدين في الغوطة الشرقية
رويترز: مطارات منطقة كردستان العراق ستفتح أمام الرحلات الدولية خلال أسبوع من إتمام المتطلبات الاتحادية
لافروف: عواقب الضربة الأميركية المحتملة على القوات السورية ستكون وخيمة جدا
لافروف: من المهم منع انتهاك وقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية

وزير الدفاع الايراني يستقبل السفيرة الهولندية لدى طهران

وزير الدفاع الايراني يستقبل السفيرة الهولندية لدى طهران
الثلاثاء ١٣ مارس ٢٠١٨ - ١٢:٣١ بتوقيت غرينتش

استقبل وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الإيراني العميد امير حاتمي اليوم الثلاثاء، السفيرة الهولندية لدى طهران "سوزانا ترستال" وبحث معها في العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

العالم - إيران

وأكد وزير الدفاع الإيراني خلال استقبال السفيرة الهولندية لدى طهران، على رغبة الجمهورية الاسلامية الإيرانية بتعزيز العلاقات الدفاعية مع هولندا نظراً إلى تاريخ العلاقات الطويل بين البلدين.

وأشار  العميد حاتمي إلى حالة الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة؛ مصرحا أن: جزءاً من عدم الاستقرار في هذه المنطقة هو نتيجة لبعض الاسباب الداخلية فيها وجزء كبير من عدم استقرارها هو نتيجة الاوضاع خارج المنطقة وتدخل القوى الخارجية.

ونوه العميد حاتمي إلى أن ازمات المنطقة تم ايجادها من خلال الاحتلال وتدخل القوى الخارجية والتعامل المزدوج، مضيفاً أن: اعتراف الاميركان بإيجاد داعش وادارتها ونقل هذه المجموعة المجرمة إلى شرق المنطقة وتخصيص 550 مليون دولار لدعم المجموعات الارهابية من قبل اميركا والابقاء على نشاط هذه المجموعات، دليل على التدخل الجدي لاميركا في المنطقة لمواصلة عدم الاستقرار فيها.

وأضاف أن: الجمهورية الاسلامية الإيرانية توصلت اليوم بعد 8 سنوات من الدفاع المقدس إلى نتيجة مفادها انها لن تتمكن من توفير امنها القومي من دون امتلاكها قوة دفاعية ورادعة.

ولفت وزير الدفاع الإيراني إلى أن إيران اثبتت عقب الثورة الاسلامية انها تحترم الاستقلال و وحدة الاراضي والسيادة الوطنية؛ مؤكدا أن جميع مساعي طهران هي تعزيز القوة الدفاعية والقدرة الرادعة للجمهورية الاسلامية الإيرانية.

وأشار العميد حاتمي إلى الكارثة الانسانية في اليمن؛ داعيا هولندا بوصفها عضو غير دائم من اعضاء مجلس الامن وباقي اعضائه لوقف قتل النساء والاطفال والابرياء من قبل السعودية.

ونوه وزير الدفاع إلى المزاعم الاميركية المثيرة للسخرية حول ارسال إيران السلاح إلى اليمن، قائلا: في وقت يعاني فيه اليمن من حصار شديد ويتم منع ارسال الدواء والمواد الغذائية إلى هذا البلد، فإن ارسال السلاح والصواريخ إلى اليمن أمر غير ممكن بأي شكل من الاشكال وان مزاعم الاميركان وحلفائهم في الحقيقة هي لحرف انظار الرأي العام العالمي عن الجرائم التي حدثت في اليمن.

بدورها أشارت السفيرة الهولندية خلال هذا اللقاء إلى القيام بمساعي كثيرة لتعزيز العلاقات بين إيران وهولندا، قائلة: إن هولندا تتطلع إلى تعزيز العلاقات الدفاعية مع الجمهورية الاسلامية الإيرانية.

ونوهت "سوزانا ترستال" إلى أن هولندا تتطلع لتحقيق الاستقرار والسلام والامن في جميع العالم وان هذه القضية تحظى بأهمية كبيرة لدى مسؤولي بلادها، لافتة إلى القيام بإجراءات جيدة في هذا الاطار إلى حد الان.

216

تصنيف :

روابط ذات صلة

قاسمي: وزيرا خارجية اسبانيا وهولندا في طهران اليوم

السفير الأميركي في هولندا يقدم اعتذارا للمسلمين بسبب تصريحاته ضدهم

هولندا تحقق مع النائب اليميني "فليدرز" لتهجمه على الاسلام

هولندا تعتبر استدعاء المغرب لسفيره "غير مفهوم وغير مجد"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

مسؤول ليبي: هذا ما تفعله الإمارات بأموال القذافي ببنوكها

وزير الدفاع الايراني يستقبل السفيرة الهولندية لدى طهران

شابة أميركية تسبب حالة فزع وزعر بين المصلين بسبب عينيها !!

روسيا: واشنطن تخطط لتوجيه ضربة صاروخية ضد دمشق

فيديو: اشتباكات بين الشرطة والصهاينة المتشددين قرب تل أبيب

فرنسا و بريطانيا تتحالفان ضد ما وصفاه بـ "سلوك روسيا العدواني"

ظريف يلتقي مستشار الامن القومي الباكستاني

هل أدلكم على فك شيفرة حزب الله؟!

السودان في الطريق نحو بناء محطة نووية بمساعدة روسيا

فيديو لمسؤول سعودي يثير سخرية رواد مواقع التواصل !

فضيحة دبلوماسية خلال زيارة ملك بلجيكيا إلى كندا

تركيا تعلن محاصرة عفرين والأكراد ينفون

صور خاصة.. الكشف عن معمل لصك عملة داعش المعدنية

وزير الحرب ليبرمان يهدد بالانسحاب من حكومة الاحتلال

الضعف العربي شجع ترامب على اعلان قرار نقل السفارة إلى القدس

إعادة افتتاح مطاري أربيل والسليمانية أمام الرحلات الدولية

إعادة انتخاب آية الله جنتي رئيسا لمجلس خبراء القيادة الإيراني

السعودية تشق أطول طريق مستقيم بالعالم!!

وزير العمل الايراني يحرز ثقة البرلمان مجددا

لجنة أممية تدعو السعودية لحظر التمييز ضد المرأة

الأکثر مشاهدة