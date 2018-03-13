وزير الدفاع الايراني يستقبل السفيرة الهولندية لدى طهران

العالم - إيران

وأكد وزير الدفاع الإيراني خلال استقبال السفيرة الهولندية لدى طهران، على رغبة الجمهورية الاسلامية الإيرانية بتعزيز العلاقات الدفاعية مع هولندا نظراً إلى تاريخ العلاقات الطويل بين البلدين.

وأشار العميد حاتمي إلى حالة الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة؛ مصرحا أن: جزءاً من عدم الاستقرار في هذه المنطقة هو نتيجة لبعض الاسباب الداخلية فيها وجزء كبير من عدم استقرارها هو نتيجة الاوضاع خارج المنطقة وتدخل القوى الخارجية.

ونوه العميد حاتمي إلى أن ازمات المنطقة تم ايجادها من خلال الاحتلال وتدخل القوى الخارجية والتعامل المزدوج، مضيفاً أن: اعتراف الاميركان بإيجاد داعش وادارتها ونقل هذه المجموعة المجرمة إلى شرق المنطقة وتخصيص 550 مليون دولار لدعم المجموعات الارهابية من قبل اميركا والابقاء على نشاط هذه المجموعات، دليل على التدخل الجدي لاميركا في المنطقة لمواصلة عدم الاستقرار فيها.

وأضاف أن: الجمهورية الاسلامية الإيرانية توصلت اليوم بعد 8 سنوات من الدفاع المقدس إلى نتيجة مفادها انها لن تتمكن من توفير امنها القومي من دون امتلاكها قوة دفاعية ورادعة.

ولفت وزير الدفاع الإيراني إلى أن إيران اثبتت عقب الثورة الاسلامية انها تحترم الاستقلال و وحدة الاراضي والسيادة الوطنية؛ مؤكدا أن جميع مساعي طهران هي تعزيز القوة الدفاعية والقدرة الرادعة للجمهورية الاسلامية الإيرانية.

وأشار العميد حاتمي إلى الكارثة الانسانية في اليمن؛ داعيا هولندا بوصفها عضو غير دائم من اعضاء مجلس الامن وباقي اعضائه لوقف قتل النساء والاطفال والابرياء من قبل السعودية.

ونوه وزير الدفاع إلى المزاعم الاميركية المثيرة للسخرية حول ارسال إيران السلاح إلى اليمن، قائلا: في وقت يعاني فيه اليمن من حصار شديد ويتم منع ارسال الدواء والمواد الغذائية إلى هذا البلد، فإن ارسال السلاح والصواريخ إلى اليمن أمر غير ممكن بأي شكل من الاشكال وان مزاعم الاميركان وحلفائهم في الحقيقة هي لحرف انظار الرأي العام العالمي عن الجرائم التي حدثت في اليمن.

بدورها أشارت السفيرة الهولندية خلال هذا اللقاء إلى القيام بمساعي كثيرة لتعزيز العلاقات بين إيران وهولندا، قائلة: إن هولندا تتطلع إلى تعزيز العلاقات الدفاعية مع الجمهورية الاسلامية الإيرانية.

ونوهت "سوزانا ترستال" إلى أن هولندا تتطلع لتحقيق الاستقرار والسلام والامن في جميع العالم وان هذه القضية تحظى بأهمية كبيرة لدى مسؤولي بلادها، لافتة إلى القيام بإجراءات جيدة في هذا الاطار إلى حد الان.

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