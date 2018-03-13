شاهد.. حضور إيراني واسع في معرض الامن والدفاع في بغداد

العالم - العراق

ويتميز المعرض هذا العام بأنه يأتي بعد الانتصار الذي حققتة القوات العراقية على عصابات داعش الارهابية؛ فالقوات العراقية اصبحت لديها خبرات واسعة في الصناعات الحربية لكنها ايضا تهتم بالاستفادة من خبرات الدول المجاورة لاسيما الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وقال الناطق باسم الداخلية العراقية، اللواء سعد معن:"ليس بغريب مشاركة البلد الجار والشقيق، الجمهورية الاسلامية الايرانية في معرض بغداد للسلاح. بالتأكيد المشاركات مستمرة ومشاركة واسعة بجناح متميز. وهنالك الكثير من تطابق الرؤي".

وتشارك الجمهورية الاسلامية الايرانية بهذا المعرض بشكل فعال من خلال نقل التكنولوجيا العسكرية الايرانية وعرضها أمام العراقيين؛ حيث تنوعت مشاركتها بالصناعات البحرية والبرية وفي مجال الامن الداخلي.

وتأمل الحكومة العراقية من خلال هذا المعرض الاستفادة من الصناعات العالمية والعربية لتطوير المنظومة العسكرية العراقية.

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