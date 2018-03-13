البث المباشر
مراسل العالم: طيران العدوان السعودي يشن غارتين على معهد الشرطة بمدينة ذمار وثلاث غارات على تبة العرة شمال مطار صنعاء الدولي
مراسل العالم: خرج اليوم ١٤٦ مدني من الغوطة الشرقية بينهم ٢٤رجل و ٤٤ امراة والبقيه اطفال ضمن ٣ دفعات وتم تامينهم الى مركز البطيحة للايواء وقدمت لهم الرعاية الصحية والطبية
البرلمان الايراني يجدد ثقته بوزير الطرق وبناء المدن عباس آخوندي ويبقيه في منصبه
مراسل العالم: خروج دفعة ثالثة من أهالي الغوطة عبر الممر الآمن في مخيم الوافدين
ترامب يقيل وزير الخارجية تيلرسون ويعين محله مدير وكالة المخابرات المركزية بومبيو ويعين جينا هاسبل محل بومبيو
واشنطن بوست: ترامب يقيل وزير الخارجية تيلرسون وسيعين محله مدير وكالة المخابرات المركزية بومبيو
مراسل العالم: مقتل أمير مايسمى بتنظيم القاعدة في العدين بمحافظة إب المدعو منصور النجار على يد الاجهزة الامنية اليمنية
مراسل العالم: خروج دفعة ثانية من عائلات الغوطة الشرقية عبر الممر الآمن في مخيم الوافدين
مراسل العالم: مقتل 3 أشخاص وإصابة نحو 30 آخرين كحصيلة أولية للتفجير الإنتحاري الذي استهدف مطبخ لقوات مايسمى بالحزام الأمني الموالية للامارات بمدينة عدن
مراسلة العالم: وصول حوالي ٤٥ مدني من غوطة دمشق الشرقية الى نقاط الجيش الاولى وتم نقلهم الى مركز البطيحة للايواء قبل قليل حيث تقدم لهم الرعاية الصحية اللازمة

تشديد التوتر بين موسكو و لندن..

موسكوا تستدعي سفير لندن وترفض المهلة البريطانية

موسكوا تستدعي سفير لندن وترفض المهلة البريطانية
الثلاثاء ١٣ مارس ٢٠١٨ - ٠١:٤٨ بتوقيت غرينتش

رفضت روسيا الثلاثاء المهلة التي منحتها إياها بريطانيا لاعطائها توضيحا بشأن تسميم العميل المزدوج السابق سيرغي سكريبال واستدعت سفير لندن لديها فيما طلبت منها عينة من غاز الأعصاب الذي استخدم في العملية.

العالم- أوروبا

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مخاطبا لندن "قبل أن تمنحوا مهلا، من الأجدر بكم أن تفوا بالتزاماتكم حيال القانون الدولي" في إشارة إلى اتفاقية الأسلحة الكيميائية.

وأضاف وزير الخارجية الروسي أنه كان على بريطانيا أن ترسل طلبا رسميا لموسكو للاستيضاح بشأن المادة التي استخدمت في محاولة قتل العميل الروسي المزدوج السابق.

وقال لافروف إن موسكو لم تتلق طلبا من هذا القبيل وطلبت عينة من غاز الأعصاب روسي الصنع الذي استخدم لتسميم سكريبال وابنته يوليا في الرابع من آذار/مارس.

وقال لافروف "طلبنا في رسالة رسمية الاطلاع على هذه المادة" التي استخدمت مؤكدا أن الرد جاء بالرفض.

وأضاف كذلك أن موسكو طلبت الحصول على معلومات بشأن التحقيق الجاري في بريطانيا، وقال "إذا تم تطبيق الاجراءات التي تنص عليها الاتفاقية (الخاصة بالأسلحة الكيميائية)، اؤكد لكم أن روسيا ستفي بالتزاماتها.

وأصر على أن: موسكو "بريئة ومستعدة للتعاون استنادا إلى اتفاقية الأسلحة الكيميائية في حال كلفت بريطانيا نفسها وتنازلت عبر الايفاء بالتزاماتها الدولية بناء على الوثيقة ذاتها".

وفي السياق ذاته، أفادت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أنه تم استدعاء السفير لوري بريستاو .

و أكد الخارجية الروسية حول قضية سكريبال : أي تهديدات بفرض عقوبات على روسيا لن تبقى بدون رد.

 

تصنيف :

روابط ذات صلة

فرنسا و بريطانيا تتحالفان ضد ما وصفاه بـ "سلوك روسيا العدواني"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

بعد فضيحة جورج نادر.. “الديلي ميل” تكشف دور المزروعي ودحلان

موضع جدل مستمر.. وجود قبر أم البشر “حواء” في السعودية!!

قطر تؤكد والإمارات تنفي وجود علاقة تجارية نفطية مشتركة

أربع دول قد تنسحب من كأس العالم 2018.. هل تشارك سوريا كبديل ؟

ثورة جديدة في علم حفظ الأطراف المبتورة!!

حي القدم الدمشي الى سيطرة الدولة السورية

كاميرا العالم تدخل مزرعة في جسرين حولها الارهابيون الى سجن للمدنيين

فضيحة دبلوماسية خلال زيارة ملك بلجيكيا إلى كندا + صور

“البراميل القتالية” تقود عمليات الجيش السوري فی االغوطة

شاهد.. هيلاري كلينتون في موقف محرج خلال زيارتها للهند!

واشنطن بوست تدعو بن سلمان القيام بهذه الاعمال قبل مجيئه الى امريكا!

تشديد التوتر بين موسكو و لندن.. موسكوا تستدعي سفير لندن وترفض المهلة البريطانية

إنتبه!.. الشعور المستمر بالنعاس خلال النهار قد يكون من أعراض "الزهايمر"‎

اللواء جعفري: ندافع عن إنجازاتنا الدفاعية والصاروخية

صورة.. مستشفى هندي يستعمل ساق مريض مبتورة كوسادة !!

لاوروف: عواقب وخيمة لأميركا إذا استهدفت الجيش السوري

فيديو.. عالم جيولوجي يحذر من كارثة تهدد الرياض

في تغريدة.. ترامب يقيل تيلرسون ويعين بومبيو خلفا له

ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير الارهابي في عدن الى 38

زهور الكرز تزيد الطاقة الإيجابية في الربيع!!

الأکثر مشاهدة