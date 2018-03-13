موسكوا تستدعي سفير لندن وترفض المهلة البريطانية

العالم- أوروبا

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مخاطبا لندن "قبل أن تمنحوا مهلا، من الأجدر بكم أن تفوا بالتزاماتكم حيال القانون الدولي" في إشارة إلى اتفاقية الأسلحة الكيميائية.

وأضاف وزير الخارجية الروسي أنه كان على بريطانيا أن ترسل طلبا رسميا لموسكو للاستيضاح بشأن المادة التي استخدمت في محاولة قتل العميل الروسي المزدوج السابق.

وقال لافروف إن موسكو لم تتلق طلبا من هذا القبيل وطلبت عينة من غاز الأعصاب روسي الصنع الذي استخدم لتسميم سكريبال وابنته يوليا في الرابع من آذار/مارس.

وقال لافروف "طلبنا في رسالة رسمية الاطلاع على هذه المادة" التي استخدمت مؤكدا أن الرد جاء بالرفض.

وأضاف كذلك أن موسكو طلبت الحصول على معلومات بشأن التحقيق الجاري في بريطانيا، وقال "إذا تم تطبيق الاجراءات التي تنص عليها الاتفاقية (الخاصة بالأسلحة الكيميائية)، اؤكد لكم أن روسيا ستفي بالتزاماتها.

وأصر على أن: موسكو "بريئة ومستعدة للتعاون استنادا إلى اتفاقية الأسلحة الكيميائية في حال كلفت بريطانيا نفسها وتنازلت عبر الايفاء بالتزاماتها الدولية بناء على الوثيقة ذاتها".

وفي السياق ذاته، أفادت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أنه تم استدعاء السفير لوري بريستاو .

و أكد الخارجية الروسية حول قضية سكريبال : أي تهديدات بفرض عقوبات على روسيا لن تبقى بدون رد.