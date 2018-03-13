اللواء جعفري: ندافع عن إنجازاتنا الدفاعية والصاروخية

العالم - ايران

والقى اللواء محمد علي جعفري القائد العام لقوات الحرس الثوري بصفته ضيف شرف على المجلس كلمة تحت عنوان «موقع الجمهورية الاسلامية الايرانية في المنطقة والفرص والتحديات».

واضاف اللواء جعفري ان عام 2017 كان سنة استيلاء قوة المقاومة على المنطقة.

وعقد مجلس خبراء القيادة في إيران إجتماعه الرابع في دورته الخامسة برئاسة آية الله الشيخ أحمد جنتي صباح اليوم الثلاثاء.

وتم خلال اليوم الأول من الإجتماع الذي سيستمر يومين التصويت لإنتخاب الهيئة الرئاسية لمجلس خبراء القيادة المتمثلة برئيس المجلس ونائبين عنه.

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