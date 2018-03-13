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فضيحة دبلوماسية خلال زيارة ملك بلجيكيا إلى كندا + صور

فضيحة دبلوماسية خلال زيارة ملك بلجيكيا إلى كندا + صور
الثلاثاء ١٣ مارس ٢٠١٨ - ٠٢:١٤ بتوقيت غرينتش

رفع  العلم الألماني الذي يحمل نفس ألوان العلم البلجيكي ولكن بترتيب واتجاه مختلفين رفع في وسط حديقة مقر إقامة الحاكمة العامة لكندا جولي باييت التي تعتبر ممثلة الملكة إليزابيث الثانية، الرئيسة الفخرية لدولة كندا.

العالم - منوعات 

ووقع المنظمون في الخطأ حين علّقوا علما ألمانيا صغيرا بواسطة شريط أصفر إلى جانب علم كندي على شجرة قيقب زرعتها قبل أكثر من 40 عاما ملكة بلجيكا فابيولا.

وترمز شجرة القيقب إلى كندا التي يحمل علمها ورقة هذه الشجرة، في حين أن العلمين الألماني والبلجيكي يتشابهان بألوانهما الثلاثة: الأصفر والأحمر والأسود، ولكن مع اختلاف بسيط إذ أن علم ألمانيا يتكون من ثلاثة خطوط أفقية (أسود ثم أحمر ثم أصفر) بينما علم بلجيكا يتكون من ثلاثة خطوط عمودية (أسود ثم أصفر ثم أحمر).

وقالت ماري-إيف ليتورنو المتحدثة باسم الحاكمة العامة لكندا إنه "أثناء تحضيراتنا للحفل(...) تم لفت نظرنا إلى أنه حصل خلط في الأمور في علم صغير رفع على الشجرة التي زرعتها جلالة الملكة فابيولا في 1977".

وأضافت "لقد صححنا الخطأ في الحال" قبل وصول الملك فيليب والملكة ماتيل.

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