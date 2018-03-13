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رئيس عدلية طهران: تأييد حكم سجن حميد بقائي مساعد احمدي نجاد

رئيس عدلية طهران: تأييد حكم سجن حميد بقائي مساعد احمدي نجاد
الثلاثاء ١٣ مارس ٢٠١٨ - ٠٢:٥٨ بتوقيت غرينتش

اعلن رئيس عدلية محافظة طهران غلام حسين اسماعيلي ان محكمة الاستئناف ايدت الحكم بالسجن الصادر بحق حميد بقائي مساعد الرئيس الايراني الاسبق محمود احمدي نجاد واحالت الملف الى نيابة طهران لتنفيذ الحكم.

العالم - ايران

وكانت بعض وسائل الاعلام قد تناقلت نبا اعتقال بقائي مساعد الرئيس الايراني الاسبق محمود احمدي نجاد للشؤون التنفيذية بناء على حكم المحكمة القاضي بسجنه.

وقال اسماعيلي في افادة صحفية في هذا الاطار ان الحكم الصادر بحق بقائي تم اقراره في محكمة الاستئناف وتم احالته الى نيابة طهران لتنفيذه.

واضاف انه لايعلم بتنفيذ الحكم واعتقال بقائي.

واوضح انه تم اصدار احكام مختلفة بالسجن بحق بقائي في محكمة الاستئناف على خلفية اتهامات متعددة ولكن استنادا للقانون يجري تنفيذ الحكم الاشد فقط ولهذا السبب سيجري تنفيذ الحكم الاشد والذي يقضي بالسجن 15 عاما بحق بقائي.

وتابع ان بقائي حكم عليه ايضا باعادة الاموال ودفع غرامة نقدية ويتعين عليه ان يدفع هذه الغرامة.

ياتي هذا في الوقت الذي نفى مهران عبدالله بور محامي بقائي الانباء التي تحدثت عن اعتقال موكله وقال انه لم يصدر لحد الان اي حكم من قبل محكمة الاستئناف بحق حميد بقائي.

واضاف ان خبر اعتقال بقائي كذب محض.

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