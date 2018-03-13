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فيديو لحادث غريب من نوعه يشعل مواقع التواصل!!

الثلاثاء ١٣ مارس ٢٠١٨ - ٠٤:٠٣ بتوقيت غرينتش

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو مريب، حيث اصطدم سائق دراجة نارية بسيارة مسرعة، واستقر على سطحها قبل أن يتصل بفريق الإسعاف، وهو فوق السيارة.

العالم - منوعات 

ورصد الفيديو، لحظة اصطدام السيارة الصفراء بدراجة، ”سوزا دي أوليفيرا”، البالغ من العمر 28 عام، والذي نجح بالقفز إلى سطحها، وتشبث به ريثما يتصل بسيارة الإسعاف.

يجدر الإشارة، إلى أن ”أوليفيرا”، أصيب بجروح ورضوض طفيفة وخرج من المستشفى بعد 24 ساعة، من خضوعه للعلاج والمراقبة اللازمة، في حين وجهت الشرطة تهمة القيادة الخطيرة لسائق السيارة، الذي سيمثل أمام المحكمة خلال الأسابيع القليلة القادمة.

ولقى الفيديو رواجًا كبيرًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والتقط في مدينة جانديرا جنوب شرق البرازيل.

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