%90 من اموال المخدرات بالعالم يجري تداولها في الغرب

العالم - ايران

وقال رحماني فضلي في تصريح للصحفيين الثلاثاء على هامش الاجتماع الـ 61 للجنة مكافحة المخدرات التابعة لمنظمة الامم المتحدة بفيينا، انه خلال اللقاء مع مساعد الامين العام لمنظمة الامم المتحدة تم التباحث حول قضايا المنطقة خاصة زيادة انتاج المخدرات في افغانستان والتي بلغت حسب الاحصائيات 9 آلاف طن.

واضاف انه تقرر خلال اللقاء ان تبدي الامم المتحدة المزيد من التعاون مع الجمهورية الاسلامية الايرانية كدولة رائدة في مواجهة المخدرات.

واوضح انه جرى البحث ايضا حول مشروع المعيشة البديلة والتنمية المستديمة في افغانستان وهو المشروع الذي اعدته ايران وافغانستان وعلى منظمة الامم المتحدة تقديم مندوب مفوض الصلاحيات لنقوم بتنفيذ المشروع.

ونوه وزير الداخلية الى ان بيع المخدرات في الاجواء الافتراضية حسب الارقام العالمية قد ازداد بنسبة 50 بالمئة كما ان ادمان النساء على المخدرات ارتفع ايضا بنسبة 25 بالمائة.

واشار رحماني فضلي الى ان مساعد الامين العام للامم المتحدة صرح بان المخدرات المضبوطة في ايران تبلغ 4 اضعاف ما يتم ضبطه في الدول الاخرى، حيث وجه الشكر والتقدير لايران لاجراءاتها في هذا الصدد واضاف، ان التعاون الثلاثي بين ايران وافغانستان وباكستان يجب تعزيزه.

وتابع: انهم (الامم المتحدة) وعدوا بتقديم المزيد من الدعم على الصعيد الدولي من الناحية السياسية والضوابط والقوانين والمعدات والدعم الاستخباري، ونحن من جانبنا لم نطلب منهم الدعم المالي وهم لم يفعلوا ذلك لغاية ولن يقوموا به مستقبلا ايضا لكننا اكدنا على الدعم الاستخباري الذي يعد قضية مهمة في مجال التصدي للمخدرات.

وقال وزير الداخلية الايراني: انهم وفي مجال غسيل الاموال يوصون دوما بتنفيذ الاجراءات المتعلقة بغسيل الاموال وقد نفذت الجمهورية الاسلامية الايرانية اجراءات جيدة في هذا المجال الا اننا نسال بانه نظرا لان اكثر من 90 بالمائة من التداول المالي للمخدرات في العالم يجري في الانظمة المالية للدول الغربية، وان كانوا صادقين فليمنعوا ذلك في دولهم وان يزودونا بمعلوماتهم عن الافراد الذين يتاجرون ببيع وانتاج المخدرات الا انهم لم يقدموا لنا معلومات حتى عن حالة واحدة لغاية الان.

106-104