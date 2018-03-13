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لتبرير إقالة تيلرسون.. ترامب: اختلفنا حول إيران!

لتبرير إقالة تيلرسون.. ترامب: اختلفنا حول إيران!
الثلاثاء ١٣ مارس ٢٠١٨ - ٠٥:٠٠ بتوقيت غرينتش

أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم ، إلى خلافات مع وزير خارجيته ريكس تيلرسون، وذلك لتبرير اقالته متحدثاً خصوصاً عن القضية النووية الإيرانية.

العالم- الاميركيتان

وقال ترامب: «كنا متفقين في شكل جيد لكن اختلفنا حول بعض الأمور».

وأضاف: «بالنسبة إلى الإتفاق (النووي) الإيراني أعتقد أنه رهيب، بينما أعتبره (تيلرسون) مقبولاً وأردت إما الغاءه أو القيام بأمر ما بينما كان موقفه مختلفاً بعض الشيء، ولذلك لم نتفلق في مواقفنا».

وأعلن ترامب في قوت سابق من اليوم، أنه عين مدير «وكالة الاستخبارات المركزية» مايك بومبيو وزيراً للخارجية ليحل محل تيلرسون، وإنه اختار جينا هاسبل نائبة بومبيو لتكون المديرة الجديدة للاستخبارات.

وقال ترامب على «تويتر»: «مايك بومبيو مدير الاستخبارات المركزية سيصبح وزير خارجيتنا الجديد. سيقوم بعمل رائع، شكراً لريكس تيلرسون على خدماته، جينا هاسبل ستصبح المديرة الجديدة للاستخبارات المركزية وأول امرأة يقع الاختيار عليها لهذا المنصب. تهانيَّ للجميع».

من جهته، قال مسؤول أميركي كبير إن ترامب أراد تغيير فريقه قبل المفاوضات المرتقبة مع كوريا الشمالية، وذلك لتفسير إقالة تيلرسون.

ويتولى مايك بومبيو مهماته الجديدة بعد أيام فقط على الإعلان المفاجىء عن قمة بين الرئيس الأميركي والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لم يحدد موعدها ولا مكان انعقادها.

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