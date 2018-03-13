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محمد بن زايد يبحث هاتفياً مع بوتين العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة

محمد بن زايد يبحث هاتفياً مع بوتين العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة
الثلاثاء ١٣ مارس ٢٠١٨ - ٠٥:٠٦ بتوقيت غرينتش

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، في اتصال هاتفي ليلة أمس، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.

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وبحث الاثنان ايضا سبل تعزيز العلاقات في إطار الحرص المشترك على تنمية وتطوير العلاقات الثنائية بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين، وبحثا تطوير وتنمية الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين.

واستعرض الجانبان خلال الاتصال أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية والازمات التي تشهدها عدد من الدول في المنطقة، وتبادلا وجهات النظر بشأن الجهود المبذولة لحلها ومعالجتها، اضافة إلى تعاون وتنسيق البلدين في محاربة الارهاب والتطرف والعنف والحرص على تعزيز أسس الاستقرار والأمن في المنطقة.

وأكد الجانبان خلال الاتصال التنسيق والتعاون المشترك بين البلدين لضمان الأمن والاستقرار في دول مجلس التعاون ومنطقة الشرق الأوسط.

* الاتحاد

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