المعلم يبحث مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعزير علاقات التعاون

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وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون القائمة بين الجمهورية العربية السورية واللجنة الدولية للصليب الأحمر وسبل تعزيزها وتطويرها بما يساعد في تحسين الوضع الإنساني وتلبية

الاحتياجات الأساسية الإنسانية والمعيشية للمواطنين السوريين المتضررين من الأزمة الناتجة عن الحرب الإرهابية والعقوبات الاقتصادية أحادية الجانب المفروضة على سوريا والممارسات الإجرامية للمجموعات الإرهابية المسلحة.

وعرض وزير الخارجية والمغتربين الجهود التي تبذلها الحكومة السورية والتسهيلات التي تقدمها للتخفيف من الأزمة الإنسانية التي يعاني منها المواطنون السوريون على امتداد كامل الأراضي السورية معربا عن تقدير سوريا للجهود التي يقوم بها الصليب الأحمر بالتعاون مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري في المجال الانساني ومؤكدا استعداد الحكومة السورية لتعزيز التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر والهلال الأحمر العربي السوري.

بدوره شكر ماورير الحكومة السورية على تعاونها مع اللجنة وعلى الجهود الكبيرة التي تبذلها في مساعدة منظمته لإيصال المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها معربا عن تقديره للعلاقة الطويلة القائمة بين الحكومة السورية واللجنة الدولية للصليب الأحمر في مواجهة التحديات الموجودة على الأرض ومشيرا في الوقت ذاته إلى الدور الكبير الذي تقوم به منظمة الهلال الأحمر العربي السوري في المجال الانساني.