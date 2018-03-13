ظريف يختتم زيارته لباكستان عائدا الى طهران

العالم - ايران

واستهل ظريف زيارته لباكستان على راس وفد سياسي واقتصادي رفيع مساء الاحد المنصرم تلبية لدعوة نظيره خواجه محمد آصف بحث خلالها مع كبار المسؤولين هناك الابعاد المختلفة للعلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية والدولية .

والتقى ظريف خلال زيارته رئيس الوزراء شاهد خاقان عباسي ونظيره خواجه محمد آصف ووزير الداخلية احسن اقبال ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الامن القومي ناصر جنجوعة ورئيس البرلمان سردار اياز صادق وقائد الجيش الجنرال قمر جاويد باجوا.

واجرى وزير الخارجية الايراني في هذه اللقاءات مباحثات تناولت العلاقات الثنائية والقضايا الامنية وصون الحدود وخط انبوب الغاز الايراني الى باكستان وتطوير التعاون الاقتصادي والبرلماني والتطورات الاقليمية والدولية.

كما رعى ظريف مراسم افتتاح المنتدى الاقتصاد الايراني الباكستاني المشترك بمعية نظيره الباكستاني .

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