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"استهداف الحمدالله" يلقي بظلاله على لقاء هنية بالوفد المصري

الثلاثاء ١٣ مارس ٢٠١٨ - ٠٥:٤٠ بتوقيت غرينتش

تباحث رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنية، مع الوفد الأمني المصري الموجود في غزة، تداعيات والتطورات الخاصة باستهداف موكب رئيس وزراء حكومة الوفاق الفلسطينية رامي الحمد الله.

العالم - فلسطين

وقال مكتب هنية في بيان: إن رئيس المكتب السياسي لحماس عبر للواء سامح رئيس الوفد عن تقديره لقرار مصر استمرار جهود الوفد لمهمته في القطاع على طريق تحقيق المصالحة وتذليل الصعب التي تعترضها.

وعبر رئيس الحركة عن الإدانة لما تعرض له موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله، مشيرا إلى أن الحدث يستهدف الجميع، ويجب أن يزيدنا إصرارا وتمسكا بخيار المصالحة.

وأكد أن حركة حماس ومن منطلقها الوطني والأخلاقي والإنساني تفرق بين الاختلاف السياسي والتباين في المواقف فيما يتعلق بأداء الحكومة وممارستها بشأن تطبيق تفاهمات المصالحة وإنهاء أزمات ومشاكل غزة، ومثل هذه الأحداث المعزولة والمرفوضة وطنيا.

وأشار رئيس الحركة إلى أن حماس تدعم الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية لمعرفة الجهة التي تقف وراء عملية التفجير.

وخلال تواصله مع الوفد الأمني نبّه رئيس المكتب السياسي لضرورة عدم تسرع الإخوة في حركة فتح في اتهام حركة حماس و التحلي بالمسؤولية الوطنية ومغادرة مربع المناكفة والجزافية في توزيع التهم خاصة أن هذا الحادث وعملية التفجير تستهدفنا جميعا مشيرا إلى أن د. رامي الحمد الله بجانب كونه رئيس الوزراء فهو ضيف على أهله وإخوانه في غزة العزة الحريصة والأمينة على دم كل فلسطيني في غزة أو رام الله.

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