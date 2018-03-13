البث المباشر
مراسل العالم : الجيش السوري يضبط خلال تمشيطه بلدة أفتريس في الغوطة الشرقية لدمشق، معملاً يحتوي على المواد الكيميائية ومعملاً آخر لتصنيع العبوات الناسفة والقذائف الصاروخية
الأمن الروسي يعلن عن توقيف 60 شخصا في موسكو وضواحيها يشتبه بمشاركتهم في نقل عناصر "داعش" إلى سوريا والعراق
تيلرسون: انني فخور بخدمة وطني طيلة الفترة الماضية
تيلرسون: قمنا بتعزيز العلاقة بين حلفائنا
تيلرسون: استمرار روسيا في سياستها سيؤدي الى مزيد من عزلتها
تيلرسون: حقننا وقف اطلاق النار في سوريا وانقذنا حياة الآلاف
تيلرسون: ملزمون باحترام الدستور واليمين الدستوري
مراسلة العالم: ٦ مسلحين من "احرار الشام" يقومون بتسليم انفسهم للجيش السوري في حرستا بغوطة دمشق الشرقية
شهيدة و٣ اصابات وأضرار مادية باطلاق المسلحين ٦ قذائف على مناطق الزبلطاني وباب شرقي وباب توما وعش الورور في دمشق
ا ف ب: ترامب يقيل مسؤولا كبيرا في الخارجية الأميركية بعد تعليقاته على إقالة تيلرسون

مصر توضح حقيقة إجراء إنتخابات الرئاسة في قطر وتركيا

مصر توضح حقيقة إجراء إنتخابات الرئاسة في قطر وتركيا
الثلاثاء ١٣ مارس ٢٠١٨ - ٠٦:٢١ بتوقيت غرينتش

كشفت وزارة الخارجية المصرية اليوم الثلاثاء حقيقة ما تم تداوله خلال الفترة الماضية بشأن عدم إجراء الإنتخابات الرئاسية المصرية في قطر وتركيا، حيث تشهد العلاقات الثلاثية توتراً سياسياً حيال العديد من القضايا.

العالم - مصر 

وأكد نائب وزير الخارجية حمدي لوزا على أنّ الوزارة جهزت 139 لجنة في 124 دولة لإستقبال المصريين بالخارج خلال إجراء الإنتخابات الرئاسية في الفترة من 16 إلى 18 آذار/مارس الجاري.

وقال لوزا في تصريحات متلفزة إنّ السلطات المصرية ستجري إنتخابات رئاسية في قطر وتركيا، حيث أبلغت الخارجية السلطات القطرية والتركية باللجان الإنتخابية لتقديم التسهيلات لإتمام العملية الإنتخابية.

وأكد الوزير على أنّ هناك رغبة كبيرة من الجالية المصرية في قطر للمشاركة في الإنتخابات، موضحاً أنّ عدد المصريين بالخارج المقيدين رسمياً يبلغ 681 ألف مواطن.

وأفاد لوزا بأنّ أول دولة سيبدأ بها التصويت الخميس المقبل نيوزلندا وأنّ آخر تصويت سيكون في ولاية لوس أنجلس الأمريكية الإثنين المقبل.

وكانت الهيئة الوطنية للإنتخابات قد أعلنت عدم إجراء الإنتخابات الرئاسية المرتقبة في 3 دول هي اليمن وليبيا وسوريا.

ووفق القانون المصري يحق لكل مصري متواجد خارج البلاد بأي صورة، سواءً كان مقيماً بإحدى الدول أو زائراً أو متواجداً بشكل عارض لاجئ أو مهاجر، متى كان إسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمناً الرقم القومي، الإدلاء بصوته في الإنتخابات الرئاسية.

وحددت الهيئة الوطنية للإنتخابات في مصر الجدول الزمني النهائي الملزم لإنتخابات الرئاسة 2018 حيث يجري تصويت المصريين بالخارج في أيام 16، 17 و18 آذار/مارس الجاري.

على أن يبدأ التصويت في الداخل من 26 من الشهر نفسه ولمدة 3 أيام وستُعلن نتائج الإنتخابات في 2 نيسان/أبريل المقبل وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى إنتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من الشهر نفسه بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجرى الإعادة من 24 إلى 26 نيسان/أبريل، وتعلن النتائج النهائية في الأول من أيار/مايو.

214-114

روابط ذات صلة

مصر.. تجديد حبس عبد المنعم أبو الفتوح 15 يوما احتياطيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

رفع أسماء قيادات إخوانية بارزة من قوائم "الإرهاب" بمصر

في أول تصريح بعد إقالته.. تيلرسون يتعهد بنقل سلس للسلطة

رئيس الأركان الروسي يبحث مع نظيره الأمريكي الوضع في الغوطة الشرقية

قائد القيادة المركزية الأمريكية يؤيد الاتفاق النووي مع إيران

اجلاء مسلحو "أجناد الشام" من حي القدم الدمشقي

جريمة بشعة.. المؤبد لسوري اغتصب بناته الخمس بالأردن!!

مسلحون من "احرار الشام" يسلمون انفسهم في حرستا

بريطانيا قد تحظر بث قناة RT بسبب قضية سكريبال.. وروسيا ترد بقوة

تبدو "فوتو شوب".. ولكنها صور حقيقية لنجم مانشستر يونايتد!!

لعبة الكيميائي.. ورقة التدخل الناجحة في سوريا

سنودن: المديرة الجديدة لـCIA قد تعتقل في حال زيارتها لأوروبا

عباس سيعقد اجتماعات بشأن استهداف موكب "الحمد الله"

مصر تدين بـ"أشد العبارات" محاولة اغتيال "الحمدلله"

ترامب يطرد مسؤولا كبيرا بعد تعليقاته على اقالة تيلرسون

مصر توضح حقيقة إجراء إنتخابات الرئاسة في قطر وتركيا

تركيا تطالب بسجن قس أمريكي مدى الحياة لصلاته بمحاولة الانقلاب

دوري ابطال آسيا.. برسبوليس يهزم الوصل الاماراتي في عقر داره

"قسد": لا نعلم باتفاق تركي أمريكي على انسحاب "حماية الشعب" من منبج

فيديو: حاول قتل شاهد داخل المحكمة و لكن الأمن تقدم !!

دوري ابطال آسيا.. تراكتورسازي الإيراني يتعادل مع الجزيرة الاماراتي

الأکثر مشاهدة