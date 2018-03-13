مصر توضح حقيقة إجراء إنتخابات الرئاسة في قطر وتركيا

العالم - مصر

وأكد نائب وزير الخارجية حمدي لوزا على أنّ الوزارة جهزت 139 لجنة في 124 دولة لإستقبال المصريين بالخارج خلال إجراء الإنتخابات الرئاسية في الفترة من 16 إلى 18 آذار/مارس الجاري.

وقال لوزا في تصريحات متلفزة إنّ السلطات المصرية ستجري إنتخابات رئاسية في قطر وتركيا، حيث أبلغت الخارجية السلطات القطرية والتركية باللجان الإنتخابية لتقديم التسهيلات لإتمام العملية الإنتخابية.

وأكد الوزير على أنّ هناك رغبة كبيرة من الجالية المصرية في قطر للمشاركة في الإنتخابات، موضحاً أنّ عدد المصريين بالخارج المقيدين رسمياً يبلغ 681 ألف مواطن.

وأفاد لوزا بأنّ أول دولة سيبدأ بها التصويت الخميس المقبل نيوزلندا وأنّ آخر تصويت سيكون في ولاية لوس أنجلس الأمريكية الإثنين المقبل.

وكانت الهيئة الوطنية للإنتخابات قد أعلنت عدم إجراء الإنتخابات الرئاسية المرتقبة في 3 دول هي اليمن وليبيا وسوريا.

ووفق القانون المصري يحق لكل مصري متواجد خارج البلاد بأي صورة، سواءً كان مقيماً بإحدى الدول أو زائراً أو متواجداً بشكل عارض لاجئ أو مهاجر، متى كان إسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمناً الرقم القومي، الإدلاء بصوته في الإنتخابات الرئاسية.

وحددت الهيئة الوطنية للإنتخابات في مصر الجدول الزمني النهائي الملزم لإنتخابات الرئاسة 2018 حيث يجري تصويت المصريين بالخارج في أيام 16، 17 و18 آذار/مارس الجاري.

على أن يبدأ التصويت في الداخل من 26 من الشهر نفسه ولمدة 3 أيام وستُعلن نتائج الإنتخابات في 2 نيسان/أبريل المقبل وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى إنتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من الشهر نفسه بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجرى الإعادة من 24 إلى 26 نيسان/أبريل، وتعلن النتائج النهائية في الأول من أيار/مايو.

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