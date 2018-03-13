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ا ف ب: ترامب يقيل مسؤولا كبيرا في الخارجية الأميركية بعد تعليقاته على إقالة تيلرسون

ترامب يطرد مسؤولا كبيرا بعد تعليقاته على اقالة تيلرسون

ترامب يطرد مسؤولا كبيرا بعد تعليقاته على اقالة تيلرسون
الثلاثاء ١٣ مارس ٢٠١٨ - ٠٦:٣٤ بتوقيت غرينتش

قرر الرئيس الاميركي دونالد ترامب طرد احد كبار المسؤولين في وزارة الخارجية من وظيفته الثلاثاء بسبب تصريحاته حول اقالة وزير الخارجية ريكس تيلرسون التي بدت متعارضة مع رواية البيت الابيض.

العالم - الاميركيتان

وصرح وكيل وزارة الخارجية المقال ستيف غولدشتاين لوكالة فرانس برس "لقد كان (عملي في الوزارة) اعظم شرف في حياتي، وانا ممتن للرئيس ولوزير الخارجية على هذه الفرصة، واتطلع للحصول على فترة راحة". 

واكد مسؤولون في البيت الابيض ووزارة الخارجية الاميركية ان الرئيس دونالد ترامب قرر بانه على غولدشتاين الرحيل في اعقاب قراره المفاجىء السابق حول اقالة تيلرسون.

ولم يعط اي سبب لهذا القرار لكن غولدشتاين الذي كان يشغل منصب مساعد وزير الخارجية للشؤون العامة والدبلوماسية قال للصحافيين سابقا ان تيلرسون لم يكن يتوقع اقالته.

تيلرسون لا يعلم بعد سبب إقالته

كما قال غولدشتاين، في سلسلة تغريدات، إن "الوزير لم يتحدث إلى الرئيس صباح اليوم، ولا يعلم سبب إقالته".

وأضاف أن "تيلرسون ممتن لحصوله على فرصة للخدمة، ولا يزال يؤمن بقوة بأن الخدمة العامة هي أمر نبيل لا يندم عليه".

ولفت إلى أن "تيلرسون سيشتاق لزملائه في الوزارة ونظرائه حول العالم ممن عمل معهم".

ويبدو ان قرار اقالة غولدشتاين اتخذ بشكل سريع، لانه كان من المتوقع ان يدلي بتصريح امام الصحافيين في غضون ساعة قبل صدور الاعلان.

وكان ترامب اعلن في تغريدة صباح الثلاثاء عن اقالة تيلرسون فيما كان وزير الخارجية يعود من جولة في افريقيا ويستعد لاسبوع من اللقاءات.

ترامب يقيل مساعده الشخصي

ومن جانب آخر، أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أحد أقرب مساعديه جون ماكينتي، وقد تم تعيينه لاحقا مستشارا كبيرا لحملة ترامب الانتخابية لعام 2020.

وتفيد وسائل الإعلام الأمريكية بأن جون ماكينتي تمت إقالته يوم الاثنين. وحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن ماكينتي أبلغ زملاءه بأن لديه مشاكل في الوصول إلى المعلومات السرية لأسباب أمنية.

وذكرت شبكة "سي أن أن"، نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة، بأن وزارة الأمن الداخلي تجري تحقيقا مع ماكينتي للاشتباه بـ "ارتكابه جرائم مالية جدية". وأوضحت المصادر أن الاتهامات الموجهة إليه لا علاقة لها بالرئيس ترامب.

وبعد قليل من ورود نبأ إقالة ماكينتي من البيت الأبيض، أعلن مدير حملة ترامب 2020 الانتخابية، براد بارسكايل عن توظيف ماكينتي مستشارا للحملة.

ورفض كل من جون ماكينتي نفسه والمتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز التعليق على الإقالة.

وكان ماكينتي من أقدم مساعدي دونالد ترامب، حيث كان يعمل معه منذ الحملة الانتخابية عام 2016. وتأتي إقالته على خلفية إقالة العديد من المسؤولين الآخرين، أبرزهم وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون. وخلال الشهر الأخير شهد البيت الأبيض إقالات المستشار الاقتصادي غاري كون ومديرة الاتصالات هوب هيكس والمساعد لشؤون الاتصالات جوش رافيل ومساعد ترامب روب بورتر.

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