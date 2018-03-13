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مصر تدين بـ"أشد العبارات" محاولة اغتيال "الحمدلله"

مصر تدين بـ
الثلاثاء ١٣ مارس ٢٠١٨ - ٠٦:٣٨ بتوقيت غرينتش

دانت مصر بـ"أشد العبارات" المحاولة الفاشلة لاغتيال رئيس وزراء حکومة الوفاق الفلسطينية رامي الحمد الله في قطاع غزة اليوم الثلاثاء.

العالم - فلسطين

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن "جمهورية مصر العربية تهنئ الشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية بنجاة رئيس الوزراء" مؤكدة أن "مثل تلك العمليات الإرهابية الغاشمة التي تستهدف وأد أو إعاقة مسار عملية المصالحة الفلسطينية ستبوء بالفشل".

وتابع البيان أن "مصر ستستمر في بذل جهودها الدؤوبة لتحقيق المصالحة، وتمكين الأشقاء الفلسطينيين من إدارة شئون دولتهم وفق رؤية موحدة وشاملة تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني".

وتعرض موكب رامى الحمد الله، اليوم الثلاثاء، لاستهداف عقب دخوله قطاع غزة من حاجز بيت حانون دون أن يصاب أحد.

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