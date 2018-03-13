العالم - فلسطين

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن "جمهورية مصر العربية تهنئ الشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية بنجاة رئيس الوزراء" مؤكدة أن "مثل تلك العمليات الإرهابية الغاشمة التي تستهدف وأد أو إعاقة مسار عملية المصالحة الفلسطينية ستبوء بالفشل".

وتابع البيان أن "مصر ستستمر في بذل جهودها الدؤوبة لتحقيق المصالحة، وتمكين الأشقاء الفلسطينيين من إدارة شئون دولتهم وفق رؤية موحدة وشاملة تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني".

وتعرض موكب رامى الحمد الله، اليوم الثلاثاء، لاستهداف عقب دخوله قطاع غزة من حاجز بيت حانون دون أن يصاب أحد.

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