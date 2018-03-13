البث المباشر
مراسل العالم : الجيش السوري يضبط خلال تمشيطه بلدة أفتريس في الغوطة الشرقية لدمشق، معملاً يحتوي على المواد الكيميائية ومعملاً آخر لتصنيع العبوات الناسفة والقذائف الصاروخية
الأمن الروسي يعلن عن توقيف 60 شخصا في موسكو وضواحيها يشتبه بمشاركتهم في نقل عناصر "داعش" إلى سوريا والعراق
تيلرسون: انني فخور بخدمة وطني طيلة الفترة الماضية
تيلرسون: قمنا بتعزيز العلاقة بين حلفائنا
تيلرسون: استمرار روسيا في سياستها سيؤدي الى مزيد من عزلتها
تيلرسون: حقننا وقف اطلاق النار في سوريا وانقذنا حياة الآلاف
تيلرسون: ملزمون باحترام الدستور واليمين الدستوري
مراسلة العالم: ٦ مسلحين من "احرار الشام" يقومون بتسليم انفسهم للجيش السوري في حرستا بغوطة دمشق الشرقية
شهيدة و٣ اصابات وأضرار مادية باطلاق المسلحين ٦ قذائف على مناطق الزبلطاني وباب شرقي وباب توما وعش الورور في دمشق
ا ف ب: ترامب يقيل مسؤولا كبيرا في الخارجية الأميركية بعد تعليقاته على إقالة تيلرسون

رفع أسماء قيادات إخوانية بارزة من قوائم "الإرهاب" بمصر

رفع أسماء قيادات إخوانية بارزة من قوائم
الثلاثاء ١٣ مارس ٢٠١٨ - ٠٧:٢٩ بتوقيت غرينتش

أوصت نيابة محكمة النقض المصرية اليوم الثلاثاء برفع أسماء 296 عضواً في جماعة الإخوان المسلمين بينهم قيادات بارزة من "قائمة الكيانات الإرهابية" بعد شهور من إدراجهم رسمياً.

العالم - مصر

وقبلت أعلى هيئة قضائية في مصر الطعن على القرار الصادر من قبل محكمة جنايات القاهرة في القضية 316 لسنة 2017 بإدراج المتهمين على قوائم "الإرهاب" لإتهامهم بتشكيل جناح عسكري لجماعة الإخوان وتمويل أعمال العنف وإستهداف الجيش والشرطة والقضاة.

وشملت القائمة عدداً من قيادات الإخوان وهم: محمود عزت ومحمد عبدالرحمن المرسي ومحمود حسين وإبراهيم منير وجمال حشمت.

وقالت نيابة النقض في حيثيات قبولها النقض المقدم من المتهمين، إنّ ذلك القرار ينطبق على من قُضي بقبول طعنهم ولمن قُضي بعدم قبول طعنهم شكلاً وكذلك لمن لم يقدموا طعناً على هذا القرار، مع ضرورة تحديد جلسة لنظر موضوع الطعن.

وأحالت النيابة العامة بالبلاد 296 متهماً إخوانياً في القضية المعروفة إعلامياً بـ "الجناح العسكري لجماعة الإخوان" وتمويل أعمال العنف إلى المحاكمة، فيما قررت محكمة الجنايات إدراجهم على قائمة الكيانات الإرهابية.

214-114

روابط ذات صلة

أحكام إعدام بالجملة.. ماذا يريد السيسي من الإخوان؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

رفع أسماء قيادات إخوانية بارزة من قوائم "الإرهاب" بمصر

في أول تصريح بعد إقالته.. تيلرسون يتعهد بنقل سلس للسلطة

رئيس الأركان الروسي يبحث مع نظيره الأمريكي الوضع في الغوطة الشرقية

قائد القيادة المركزية الأمريكية يؤيد الاتفاق النووي مع إيران

اجلاء مسلحو "أجناد الشام" من حي القدم الدمشقي

جريمة بشعة.. المؤبد لسوري اغتصب بناته الخمس بالأردن!!

مسلحون من "احرار الشام" يسلمون انفسهم في حرستا

بريطانيا قد تحظر بث قناة RT بسبب قضية سكريبال.. وروسيا ترد بقوة

تبدو "فوتو شوب".. ولكنها صور حقيقية لنجم مانشستر يونايتد!!

لعبة الكيميائي.. ورقة التدخل الناجحة في سوريا

سنودن: المديرة الجديدة لـCIA قد تعتقل في حال زيارتها لأوروبا

عباس سيعقد اجتماعات بشأن استهداف موكب "الحمد الله"

مصر تدين بـ"أشد العبارات" محاولة اغتيال "الحمدلله"

ترامب يطرد مسؤولا كبيرا بعد تعليقاته على اقالة تيلرسون

مصر توضح حقيقة إجراء إنتخابات الرئاسة في قطر وتركيا

تركيا تطالب بسجن قس أمريكي مدى الحياة لصلاته بمحاولة الانقلاب

دوري ابطال آسيا.. برسبوليس يهزم الوصل الاماراتي في عقر داره

"قسد": لا نعلم باتفاق تركي أمريكي على انسحاب "حماية الشعب" من منبج

فيديو: حاول قتل شاهد داخل المحكمة و لكن الأمن تقدم !!

دوري ابطال آسيا.. تراكتورسازي الإيراني يتعادل مع الجزيرة الاماراتي

الأکثر مشاهدة