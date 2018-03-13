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تيلرسون: انني فخور بخدمة وطني طيلة الفترة الماضية
تيلرسون: قمنا بتعزيز العلاقة بين حلفائنا
تيلرسون: استمرار روسيا في سياستها سيؤدي الى مزيد من عزلتها
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تيلرسون: ملزمون باحترام الدستور واليمين الدستوري
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في أول تصريح بعد إقالته.. تيلرسون يتعهد بنقل سلس للسلطة

في أول تصريح بعد إقالته.. تيلرسون يتعهد بنقل سلس للسلطة
الثلاثاء ١٣ مارس ٢٠١٨ - ٠٧:٢٦ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، الذي أقاله الرئيس دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، إنه سينقل كل صلاحياته إلى نائبه وسيغادر منصبه في نهاية الشهر.

العالم - الاميركيتان

وقال تيلرسون للصحفيين في وزارة الخارجية "أهم شيء هو ضمان الانتقال المنظم والسلس في وقت لا تزال تواجه فيه البلاد تحديات كبيرة على صعيد السياسة والأمن القومي".

واضاف تيلرسون: "انني فخور بخدمة وطني طيلة الفترة الماضية" وصرح أنه سوف ينقل صلاحياته كافة إلى نائبه سوليفان ابتداء من منتصف الليلة.

وأكد وزير الخارجية الاميركي المقال أنه ملزم باحترام الدستور الاميركي واليمين الدستوري.

واضاف انه عمل على تعزيز العلاقات بين بلاده وحلفائها، وان استمرار روسيا في سياستها سيزيد من عزلتها، على حد قوله.

تجدر الإشارة إلى أن الوزير المقال غادر مباشرة المؤتمر الصحفي رافضا الإجابة عن أي سؤال.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إقالة وزير الخارجية  ريكس تيلرسون، من منصبه، وتعيين المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، مايك بومبيو، خلفا له.

وقال ترامب، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "سيصبح مايك بومبيو، مدير وكالة الاستخبارات المركزية، وزيرا جديدا لخارجيتنا.. إنه سيقوم بعمل رائع! وشكرا لريكس تيلرسون على أدائه!".

وذكر ترامب أيضا أن جينا هاسبيل، التي شغلت منصب نائب بومبيو في CIA، ستصبح مديرا جديدا لوكالة الاستخبارات المركزية لتكون أول امرأة تتولى هذا المنصب.

من الجدير بالذكر أن وسائل الإعلام الأمريكية أفادت منذ عدة أشهر أن ترامب كان يعتزم إقالة وزير خارجيته، ونقلت عن مصادر مطلعة أن سبب هذه الخطوة يعود إلى خلافات بينهما حول عدد من الملفات الدولية الملحة، بما في ذلك قضية كوريا الشمالية والاتفاق النووي مع إيران، لكن الإدارة الأمريكية نفت آنذاك بإصرار هذه الأنباء.

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