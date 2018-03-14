اعتقال وزير سابق في فنزويلا بتهمة التآمر على الجيش

العالم - الاميركيتان

وأوضحت الحكومة في بيان ان عناصر من جهاز الاستخبارات (سيبين) القوا القبض على الوزير السابق البالغ 54 عاما داخل فندق في كراكاس حيث وعد بأن يدلي بـ"اعلانات مهمة" بشأن فنزويلا.

وأضاف البيان ان الجنرال المتقاعد "كان مطلوبا للعدالة بسبب ضلوعه في انشطة ضد السلام (...) لقد شارك في مؤامرات كان هدفها النيل من وحدة قواتنا المسلحة".

ولفتت الحكومة في بيانها الى ان الموقوف "سيحال امام القضاء"، مشيرة الى انه "اقيل من الحكومة بسبب صلاته بالاستخبارات الاميركية".

لكن "حركة الجميع العريضة للتحدي" التي أسسها الوزير السابق بعد انتقاله الى صفوف المعارضة نددت باعتقال مؤسسها، مؤكدة ان احتجازه "تعسفي".

وكان رودريغيز توريس يشغل في عهد الرئيس الراحل هوغو تشافيز منصب رئيس جهاز الاستخبارات.

المصدر: وكالات