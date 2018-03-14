شريعتمداري: تطوير التعاون الاقتصادي مع جمهورية اذربيجان بحاجة الى جهود مضاعفة

العالم - إيران

وخلال لقائه في طهران الثلاثاء وزير التجارة الاذربيجاني شاهين مصطفي اوف اقترح شريعتمداري تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين لدراسة مجالات التعاون الصناعي والتجاري بصورة أكثر دقة للوصول الى وثيقة التعاون الصناعي بين البلدين بمعرفة ادق.

واشار الى حجم التبادل التجاري بين البلدين وهو 500 مليون دولار سنويا، مؤكدا ان هنالك الكثير من المجالات لرفع مستوى هذا التعاون.

كما نوه الى انشاء مصنع لانتاج السيارات في جمهورية اذربيجان بالتعاون مع شركة 'ايران خودرو' والذي سينشط لانتاج 10 آلاف سيارة سنويا ومن ثم يجري التطلع لرفع طاقته الانتاجية الى 50 الفا وهو الامر الذي يتطلب وجود تمهيدات تجارية لتسويقها.

ولفت الى ان ايران وقعت اتفاقية حول التجارة التفضيلية مع اتحاد اوراسيا، والذي سيصبح ساري المفعول قريبا، معلنا الاستعداد لتوقيع مثل هذا الاتفاق مع جمهورية اذربيجان ايضا.

واشار الى مجالات التعاون المشترك بين البلدين وهي الاسمنت والبلاط والسيراميك والمواد الانشائية والصلب والجرارات والمكائن الزراعية والصناعات الغذائية.

ونوه الى ان ايران تحتل المركز الاول في العالم في مجال انتاج الصلب الاسفنجي والمركز 14 في سلسلة انتاج الصلب وقال، هنالك مشاريع قيد التنفيذ لزيادة الانتاج بمقدار 110 ملايين طن في مجال الصلب والذي حقق نسبة تقدم بنسبة 60 بالمائة وبالامكان الاستفادة منه لتوفير حاجات جمهورية اذربيجان في هذا المجال.

من جانبه اشار وزير الاقتصاد الاذربيجاني الى اعداد مذكرة تفاهم بين البلدين، معربا عن امله بان يتم توقيعها خلال الزيارة المرتقبة للرئيس روحاني الى جمهورية اذربيجان.

المصدر: وكالة إرنا

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