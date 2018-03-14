هكذا علّق سفير ايران في بريطانيا على إقالة تيلرسون

العالم - إيران

جاء ذلك في تغريدة نشرها السفير الايراني أمس الثلاثاء عبر حسابه الخاص في تويتر؛ مبينا ان تيلرسون، تم عزله من دون اشعار سابق .

ولفت بعيدي نجاد الى ان امريكا (في ضوء هذا التطور) ستبقى بدون وزير خارجية حتى صدور موافقة مجلس الشيوخ خلال الشهرين القادمين المهمين حيث يبنغي لها ان تتخذ قرارها حول الاتفاق النووي، والبدء في مفاوضات مع كوريا الشمالية، والحرب الاقتصادية مع اوروبا .

وكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب اعلن في تغريدة له عن اقالة وزير خارجيته ركس تيلرسون وتعيين 'مايك بومبيو' الذي كان يراس جهاز الـ 'سي اي ايه'، بديلا عنه.

يذكر ان تعيين وزير الخارجية الجديد يستلزم تاييد مجلس الشيوخ وان لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ من المقرر ان تعقد جلسة الاسبوع المقبل لتبدا دراسة اهلية بومبيو .

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