عيادة السفير الايراني في فيننا للجندي النمساوي المصاب

العالم - إيران

وجاءت هذه الزيارة دون علم مسبق لقت بعد ذلك صدى واسعاً في الاعلام النمساوي بعد إصدار السفارة الايرانية بياناً باللغة الالمانية عشية يوم الثلاثاء أعلنت فيه عن ذلك.

وأفاد الإعلام النمساوي بأنّ السفارة الايرانية خلال البيان أعربت عن شكرها للشرطة والقوات الامنية لوصولها السريع الى موقع الحادث والادارة الناجحة للموقف.

علماً بأنّ مقر إقامة السفير الايراني في فيننا تعرض لهجوم في الساعة الـ11 والنصف عشية يوم الأحد قام خلاله شاب نمساوي من أصل مصري يبلغ من العمر 26 سنة بالإعتداء بالسكين على جندي نمساوي كان يزاول مهمة حراسته أمام مقر إقامة السفير الايراني.

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