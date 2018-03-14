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طهران تتابع محاكمة العناصر التي هاجمت سفارتها في لندن

طهران تتابع محاكمة العناصر التي هاجمت سفارتها في لندن
الأربعاء ١٤ مارس ٢٠١٨ - ٠٩:٠٣ بتوقيت غرينتش

أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني في الشؤون السياسية 'عباس عراقجي' إن الخارجية تتابع محاكمة العناصر التي قامت بالاعتداء على السفارة الايرانية في لندن.

العالم - إيران

واضاف عراقجي اليوم الاربعاء على هامش اجتماع لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي، ان الجلسة عقدت لمناقشة التطورات المتعلقة بخطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) والسيناريوهات المتاحة لنا في هذا المجال.

وبشأن حادث الاعتداء على السفارة الايرانية في لندن اوضح ان الشرطة البريطانية كانت مقصرة في إداء عملها لانه يتوجب عليها أن تمنع حدوث الاعتداء.

وأضاف انه كان من المتوقع وضع نهاية لهذا الحادث على وجه السرعة إلا انه استمر لاكثر من ساعتين مؤكدا نتباحث حول تفاصيل الحادث مع الحكومة البريطانية.

وأكد إننا نتابع محاكمة المعتدين على السفارة الايرانية معلنا بذلك ان الحكومة البريطانية قدمت اعتذارها لوقوع الحادث واعربت عن اسفها تجاه ذلك والتزمت بضمان امن السفارة كما ان قوات الشرطة تنتشر امام مبنى السفارة.

وفي جانب آخر من تصريحاته اشار الى الهجوم على مبنى اقامة سفير ايران لدى فيينا واضاف اننا نتابع هذا الموضوع بشكل جاد و هناك اتصالات تجري مع دول اوروبية لضمان امن السفير والدبلوماسيين هناك.

المصدر: وكالة إرنا

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