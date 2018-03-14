"الأزهر" يستعد لافتتاح مكتبته الجديدة ويعين مستشارا للإشراف عليها

العالم - مصر

ومن جانبه قال المتحدث الرسمي لجامعة الأزهر، أحمد زارع، إن الأزهر بصدد افتتاح مكتبته الجديدة في غضون شهور، بمجرد انتهاء أعمال الإنشاء.

​وأضاف زارع، أن المكتبة أنشئت على غرار كبرى مكتبات العالم، وستكون القبلة الثقافية الثانية في مصر بعد مكتبة الإسكندرية.

وقال شيخ الأزهر في بيان إن المكتبة الجديدة تشيد على مساحة 14 ألف م2 بالقرب من مدينة البعوث، وذلك وفق أحدث الأساليب العالمية وبتقنيات عالية، بما يسهم في ربط الأزهر إلكترونيا بالعالم، وتوفير أحدث المراجع العلمية لرواد المكتبة والمشتركين في أنظمتها الإلكترونية، فضلا عن ترميم وترقيم نفائس المخطوطات الموجودة في مكتبة الأزهر الحالية.

​وأضاف زارع أن المكتبة الجديدة، موجودة بجوار مقر مشيخة الأزهر بشارع صلاح سالم بوسط القاهرة، وأنشئت ضمن منحة إماراتية، تم توقيعها بين مصر والإمارات عام 2004.

وكان شيخ الأزهر ووزير الدولة الإماراتي سلطان بن أحمد سلطان الجابر، قد أعلنوا بدء العمل في مشروع إنشاء مكتبة الأزهر الجديدة، في 5 مارس/آذار عام 2014.

وعن أسباب اختيار سراج الدين للإشراف على المكتبة الجديدة، قال المتحدث باسم جامعة الأزهر إن خبرة سراج الدين في رئاسة مكتبة الإسكندرية وجهوده الثقافية والبحثية حسمت الأمر.

​وسبق وتولى إسماعيل سراج الدين إدارة مكتبة الإسكندرية منذ افتتاحها في عام 2002 حتى مايو/أيار 2017، كما عمل نائبا لرئيس البنك الدولي، ولديه أكثر من 45 كتابا في مختلف مجالات الثقافة والتنمية.

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