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أهم انجازات ايران العسكرية خلال العام الايراني المنتهي - القسم الأول

أهم انجازات ايران العسكرية خلال العام الايراني المنتهي - القسم الأول
الأربعاء ١٤ مارس ٢٠١٨ - ٠٢:٥٣ بتوقيت غرينتش

في الساعات الأخيرة من يوم 18 حزيران/ يونيو2017، أطلقت القوة الجوفضائية التابعة لحرس الثورة الاسلامية عدة صواريخ باليستية على مواقع الارهابيين التكفيريين في دير الزير بسوريا، محققة أهم العمليات العسكرية في العام الايراني الحالي الذي يوشك على الانتهاء.

العالم - ايران

لعله يمكن القول ان بث الاخبار المرتبطة بالانجازات العسكرية الايرانية قد انخفض بسبب التوقيع على الاتفاق النووي ومفاوضات 5+1، ولكن مما لا شك فيه أن أهم هذا النوع من الأخبار قد تم بثه خلال العام الايراني الحالي (ينتهي في 20 آذار/ مارس 2018)، وهو إطلاق الصواريخ الباليستية الايرانية باتجاه مواقع داعش في مدينة دير الزور بسوريا.

وإلى جانب الانجازات العسكرية والأحداث الهامة في المنطقة، فقد شهد العام الايراني الحالي عددا من الزيارات الخارجية لرئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية وتطوير الدبلوماسية الدفاعية للبلاد.

* الحرس الثوري قصف مواقع داعش في ديرالزور بـ6 صواريخ "قيام" و"ذوالفقار"

في الساعات الاخيرة من يوم الأحد 18 حزيران/يونيو 2017، أطلقت القوة الجوفضائية التابعة لحرس الثورة الاسلامية، عددا من الصواريخ الباليستية متوسطة المدى، على مواقع الارهابيين التكفيريين بما فيها مقر القيادة ومراكزو تجمعهم وإسنادهم، في منطقة دير الزور السورية.

وحسب البيان الصادر من قبل حرس الثورة الاسلامية، فإن هذا الإجراء كان جانبا من انتقام حرس الثورة الإسلامية من الارهابيين مقابل هجماتهم الارهابية في طهران.

وفي هذه العمليات، تم إطلاق 6 من صواريخ "ذوالفقار" و"قيام" نحو مواقع الارهابيين في دير الزور، وقد حلقت هذه الصواريخ فوق أجواء العراق، وأصابت أهدافها المحددة بدقة.

* حرس الثورة يعرض أحدث صواريخه الباليستية باسم "خرمشهر"

تم عرض أحدث صاروخ باليستي بعيد المدى لحرس الثورة الاسلامية، خلال استعراض القوات المسلحة في 22 ايلول/ سبتمبر 2017، ويبلغ مدى هذا الصاروخ (طوله 13 مترا) 2000 كيلومتر، وهو قادر على حمل عدة رؤوس حربية مجموع وزنها 1.8 طن وهي تنفصل خلال وصول الصاروخ الى الهدف.

وقال العميد حاجي زادة قائد القوة الجوفضائية التابعة لحرس الثورة، على هامش الاستعراض العسكري للقوات المسلحة في طهران حول ازاحة الستار عن صاروخ "خرمشهر" إن "هذا الصاروخ يعد انجازا جديدا، حيث قامت وزارة الدفاع بصناعته لحرس الثورة الاسلامية".

واضاف أن صاروخ "خرمشهر" يبلغ مداه 2000 كيلومتر وقادر على حمل رأس لمدى 1800 كيلومتر كما بإمكانه حمل عدة رؤوس.

وصرح  إن "عملية التدريب على صاروخ خرمشهر الباليستي قد انطلقت وقريبا سيتم استخدامه في قوات الجو فضائية في حرس الثورة الإسلامية".

الجدير بالذكر ان صاروخ "خرمشهر" هو الصاروخ الباليستي الوحيد الذي أزيح الستار عنه خلال العام الايراني الحالي.

* افتتاح خط انتاج صاروخ صياد3 بعيد المدى وتسليمه الى الدفاع الجوي

وفي 22 تموز/ يوليو 2017، وبحضور وزير الدفاع الايراني وقائد مقر "خاتم الانبياء (ص)" للدفاع الجوي، دشنت الصناعات الدفاعية الايرانية خط انتاج صواريخ "صياد3" بعيدة المدى وتسليمها الى سلاح المضادات الجوية.

ويبلغ مدى صاروخ صياد3 نحو 120 كيلومترا وهو قادر على التحليق الى ارتفاع 27 كيلومترا لمواجهة التهديدات الجوية للاعداء على المديين المتوسط والبعيد.. وقد تصميم وتصنيع هذه المنظومة الصاروخية وفق احدث التقنيات الجديدة في العالم وهي قادرة على التصدي لمختلف التهديدات الجوية كالطائرات الحربية التي لا يكشفها الرادار والطائرات المسيرة وصواريخ كروز والمروحيات ومختلف الطائرات الحديثة ذات القدرة على المناورات والسرعة الفائقة والارتفاعات الشاهقة.. كما يضم صاروخ "صياد3" نظام توجيه مركب ومزود بمعدات بحث متطورة وكذلك بنظام الأشعة تحت الحمراء.. كما انه قادر على مواجهة مختلف انواع الحروب الالكترونية.

وفي تلك المراسم أعلن قائد مقر "خاتم الانبياء (ص)" للدفاع الجوي، انه في ذلك اليوم يتم ادخال هذه الصواريخ ضمن نظام الدفاع الجوي الموحد للبلاد.

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