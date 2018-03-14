سفير بريطاني جديد بطهران.. وجونسون: لإيران دور هام بالشرق الاوسط

العالم - ايران

وفي تصريح له بالمناسبة، قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون ان ايران تضطلع بدور هام في منطقة الشرق الاوسط؛ مضيفا بالقول "كما اوضحت خلال زيارتي الى طهران في ديسمبر الماضي، ان الامر الهام هو بان تتابع اجراءاتها في مسار بناء"؛ على حد تعبيره.

وأردف جونسون قائلا ان الاتفاق النووي الذي جرى التوقيع عليه خلال العام 2015 شكل انجازا عظيما.

وفيما اشار الى بعض الخلافات بين البلدين بما فيها موضوع حاملي الجنسية المزدوجة، اعرب وزير الخارجية البريطاني عن امله بان تتوفر الظروف خلال فترة السفير الجديد لحل هذه القضية.

من جانبه، وصف السفير البريطاني الجديد (راب ماكر) التعامل بين لندن وطهران بأنه في غاية الاهمية؛ متطلعا الى تعزيز العلاقات الثنائية عبر التعاون مع الحكومة الايرانية، والشركاء الدوليين في الاتفاق النووي.

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